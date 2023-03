Mediální magnát Murdoch se v 92 letech po čtyřech rozvodech znovu zasnoubil

New York - Zakladatel mediálního impéria News Corp Rupert Murdoch se chce v 92 letech popáté ženit. Americký podnikatel australského původu v dnes zveřejněném rozhovoru uvedl, že se o víkendu zasnoubil se 66letou Ann Lesley Smithovou. Svatba je prý plánována na léto.

Murdoch řekl, že se se Smithovou seznámil v září, tedy tři měsíce poté, co do médií unikla informace o jeho čtvrtém rozvodu. Před modelkou a herečkou Jerry Hallovou byl v manželském svazku také s australskou letuškou Patricií Bookerovou, s novinářkou Annou Mannovou a podnikatelkou Wendi Dengovou. Celkem má šest dětí.

"Byl jsem velmi nervózní. Děsil jsem se toho, že bych se zamiloval, ale věděl jsem, že tohle bude moje poslední láska. Aspoň doufám. Jsem šťastný," řekl o svém novém vztahu komentátorce bulvárního listu New York Post, který patří do skupiny News Corp.

Do Murdochova impéria spadají také nejsledovanější americká zpravodajská televize Fox News či listy The Wall Street Journal, The Sun a The Times. Magazín Forbes jej aktuálně řadí mezi stovku nejbohatších lidí světa s majetkem ve výši zhruba 17 miliard dolarů (380 miliard Kč).

Smithovou prý Murdoch požádal o ruku v pátek s prstenem, na němž se vyjímá diamant v brusu Asscher. "Je to pro nás oba dar od Boha," řekla snoubenka, která je vdovou po mediálním manažerovi a zpěvákovi Chesteru Smihovi. "Když se blíží sedmdesátka, znamená to, že jste v druhé polovině. Čekala jsem na správný čas. Moji kamarádi ze mě mají radost," dodala.

Podle New York Post plánuje zasnoubený pár žít střídavě v Kalifornii, Montaně, New Yorku a Británii.