Média: Smithův tým dostal tip, že Trump vyzradil detaily o jaderných ponorkách

Bývalý americký prezident Donald Trump, 3. října 2023, New York. ČTK/AP/Shannon Stapleton

Washington - Tým zvláštního vyšetřovatele Jacka Smithe, který má na starosti kauzy bývalého amerického prezidenta, prověřoval podezření, že Donald Trump po odchodu z funkce vyzradil jistému australskému podnikateli citlivé informace o amerických jaderných ponorkách. S odvoláním na své zdroje to uvedly televize ABC News a deník The New York Times (NYT). Prokurátoři podle médií podnikatele Anthonyho Pratta vyslechli.

Pratt je majitelem balírenské firmy Pratt Industries a také členem Trumpova floridského klubu Mar-a-Lago, kde exprezident od odchodu z Bílého domu žije. Právě tam podle nejmenovaných informovaných osob v dubnu 2021 oba muži o amerických ponorkách mluvili.

Pratt exprezidentovi řekl, že by podle něj Austrálie měla nakupovat ponorky z USA, popsaly zdroje ABC News. Trump poté údajně podnikateli sdělil dvě informace o amerických jaderných ponorkách: Počet jaderných hlavic, kterými jsou zpravidla vybaveny, a vzdálenost, na kterou se mohou nepozorovaně přiblížit k ruské ponorce.

Australský miliardář podle amerických médií "zřejmě tajné" informace následně sdílel s dalšími lidmi. ABC News píše dokonce o desítkách osob včetně Prattových zaměstnanců, australských činitelů a šesti novinářů.

Informace o incidentu se dostala k týmu vyšetřovatele Smithe, který mimo jiné Trumpa obžaloval z neoprávněného přechovávání tajných vládních materiálů v resortu Mar-a-Lago. Obžaloba přišla poté, co se ukázalo, že Trump z Bílého domu nechal na Floridu přepravit krabice plné dokumentů včetně desítek s označením tajné či přísně tajné, načež je úřadům nechtěl vrátit. O některé z nich přišel až po razii agentů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) loni v srpnu.

Prokurátoři v rámci vyšetřování kauzy Pratta vyslechli. Podle jednoho ze zdrojů NYT je Australan jedním z lidí, které Smithův tým bere jako potenciální svědky v procesu s bývalým prezidentem. "Výpověď, že Trump s ním lehkovážně hovořil o velmi citlivých jaderných tajemstvích, by mohla prokurátorům pomoci s argumentací, že bývalý prezident měl ve zvyku nezodpovědně nakládat s utajovanými informacemi," napsal list.

Podle médií ani po vyslechnutí Pratta není jasné, zda mu Trump ve svém klubu říkal skutečné informace, nebo se před ním pouze chtěl vytáhnout. Exprezidentův mluvčí ABC News řekl, že televize postrádá "příslušný kontext a relevantní informace".

Smithův tým se k věci nevyjádřil, podle NYT nicméně epizoda naznačuje, že vyšetřovatelé mohou v případu mít mnohé informace, které zůstávají veřejnosti skryté.