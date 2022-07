Média: Předseda britské vlády Johnson dnes oznámí rezignaci

Londýn - Britský premiér Boris Johnson dnes oznámí rezignaci, do několika hodin vydá prohlášení, informoval server BBC News a další britská média. Johnson podle nich rezignuje na post vůdce Konzervativní strany a ve funkci premiéra bude pokračovat až do podzimu. Rezignaci krátce před těmito informacemi podala ministryně školství Michelle Donelanová, kterou Johnson jmenoval do funkce teprve v úterý. Johnsona k demisi vyzval i nově jmenovaný ministr financí Nadhim Zahawi či ministr obrany Ben Wallace.

Souboj o místo lídra konzervativců se uskuteční v létě a nový premiér bude vybrán před říjnovou stranickou konferencí.

O vedení Konzervativní strany a vlády se podle britských médií chystá ucházet generální prokurátorka Suella Bravermanová či nový ministr zdravotnictví Steve Barclay.

Donelanová se dnes stala pátou členkou vlády, která kvůli premiérovi rezignovala. Jen několik hodin před ní podal demisi ministr pro záležitosti Severního Irska Brandon Lewis a řada náměstků. Z Johnsonovy širší vlády tak už odešlo více než 50 britských poslanců, na premiérovu rezignaci tak byl vyvinut bezprecedentní tlak.

Johnson ztratil důvěru mnohých členů své strany kvůli skandálu známému jako Partygate, který vyvolaly zprávy o večírcích v jeho sídle v Downing Street v době koronavirových uzávěr.

Johnsona naposledy zasáhl skandál kolem bývalého náměstka hlavního whipa Christophera Pinchera, který čelí obvinění ze sexuálního napadení. Whip je poslanec, který dohlíží, aby příslušníci strany hlasovali ve sněmovně podle stranických zájmů. Pinchera jmenoval Johnson do funkce letos v únoru. Nejprve tvrdil, že o vyšetřování Pinchera nic nevěděl. Downing Street později uvedla, že na případ zapomněl, a Johnson se za pochybení omluvil.