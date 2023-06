Média: Amazon jedná o levném či bezplatném volání v USA pro své předplatilete

New York - Americká společnost Amazon jedná s telekomunikačními firmami o levném či bezplatném volání ve Spojených státech pro předplatitele své služby Prime. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Akcie velkých amerických telefonních operátorů na zprávu reagují silným propadem kvůli možnému odlivu klientů.

Internetový prodejce Amazon podle zdrojů vede jednání se společnostmi Verizon Communications, T-Mobile US a Dish Network s cílem získat co nejnižší velkoobchodní ceny. Předplatitelům služby Prime chce nabídnout tarif za deset dolarů (asi 220 Kč) měsíčně, případně i volání zdarma, a posílit tím loajalitu zákazníků, kteří nejvíce utrácejí.

Jednání podle jednoho ze zdrojů trvají už šest až osm týdnů a občas se jich účastní i společnost AT&T. Realizace plánu může trvat ještě několik měsíců, ale může z něj i sejít, dodal zdroj.

Akcie T-Mobile US dnes odpoledne odepisovaly na burze téměř sedm procent, akcie AT&T více než čtyři procenta, zatímco akcie Verizonu ztrácely kolem tří procent. Tito tři velcí operátoři by mohli zaznamenat odliv zákazníků k levnější nabídce volání u Amazonu. Akcie podniku Deutsche Telekom, který drží většinový podíl v T-Mobile US, dnešní obchodování na burze ve Frankfurtu uzavřely propadem o více než osm procent.

Akcie společnosti Dish naopak výrazně zpevnily, na burze v USA odpoledne přidávaly bezmála 19 procent. Dohoda s Amazonem by této satelitní televizi, která se potýká s problémy, mohla pomoci při její přeměně na velkého mobilního operátora.

Předplatitelé služby Amazon Prime v USA platí 139 dolarů ročně za výhody, jako je rychlé doručení zdarma, streamování a přístup ke 100 milionům skladeb. Od zvýšení ročního poplatku z původních 119 dolarů počet předplatitelů služby Prime v USA podle analytiků stagnuje.

V březnu službu podle společnosti Consumer Intelligence Research Partners využívalo 167 milionů zákazníků Amazonu, což zhruba odpovídá stavu před rokem. Amazon ve Spojených státech konkuruje společnosti Walmart, jejíž služba Walmart+ za 98 dolarů ročně se stává levnější alternativou nabízející mnoho stejných výhod.