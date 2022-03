Média: Abramovič a další účastníci jednání Moskva-Kyjev měli příznaky otravy

Kyjev - U ruského miliardáře Romana Abramoviče a dalších nejméně dvou lidí zapojených do jednání mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války na Ukrajině se tento měsíc po schůzce v Kyjevě objevily příznaky možné otravy. S odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s věcí to dnes napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). S podobnou informací zároveň přišla investigativní skupina Bellingcat, která hovoří o symptomech odpovídajících "otravě chemickou zbraní". Západní činitelé mezitím vyjadřovali pochybnosti ohledně ochoty Moskvy dohodnout mírové řešení konfliktu.

Zprávy přišly v den, kdy se očekávalo zahájení dalšího kola rozhovorů mezi ruskými a ukrajinskými vyjednavači, a to v Istanbulu. Ukrajinci o víkendu naznačili, že jednání by mohla začít právě dnes, následně však představitelé obou stran uvedli, že rozhovory v Turecku budou pokračovat v úterý. Moskva ani Kyjev přitom více než měsíc od vpádu ruských jednotek na Ukrajinu neavizovaly žádný průlom v rokování.

V jednáních se podle všeho angažuje i oligarcha Abramovič, který se v této souvislosti setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v Moskvě navštívil šéfa Kremlu Vladimira Putina, napsal dnes deník The Times.

Po jisté březnové schůzce v Kyjevě Abramovič a nejméně dva vysoce postavení členové ukrajinského vyjednávacího týmu zažívali mimo jiné zarudnutí očí, "bolestivé slzení" a loupání kůže na rukách a obličeji, uvedly zdroje WSJ. Tyto nejmenované osoby přitom podezíraly "jestřáby v Moskvě", kteří podle nich chtějí vyjednávání sabotovat. Také uvedly, že zdravotní stav zasažených lidí se už zlepšil.

Skupina Bellingcat na twitteru informovala, že Abramoviče a další dva účastníky jednání potkaly zdravotní problémy v noci na 4. března po setkání na ukrajinské půdě. Oslovení experti se údajně přikláněli k teorii, že příznaky byly výsledkem otravy neznámou chemickou zbraní. Na zprávy WSJ a Bellingcat záhy navázal reportér deníku The Guardian Shaun Walker, kterému informovaný zdroj řekl, že Abramovič "na několik hodin ztratil zrak".

Kreml ihned na žádost WSJ o komentář nereagoval a mluvčí ukrajinského prezidenta uvedl, že nemá žádné informace o podezření z otravy aktérů mírových jednání. Tyto rozhovory zatím nepřinášejí prakticky žádné hmatatelné výsledky a podle nejnovějších vyjádření dvou stran nelze žádný průlom v hlavních bodech čekat ani v nejbližších hodinách a dnech.

Turecko, které v procesu hraje roli prostředníka, rozhovory popisuje jako konstruktivní, vyjádření západních činitelů ovšem vyznívají jinak. Agentura Reuters dnes citovala vysoce postaveného představitele americké vlády, podle kterého se nezdá, že by byl ruský prezident Putin připraven ke kompromisu v zájmu ukončení války. "Nikdo si nemyslí, že je možné dosáhnout diplomatického řešení v nejbližších několika dnech a dokonce ani v několika týdnech," uvedl zase podle WSJ nejmenovaný představitel z Evropské unie.