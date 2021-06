Medailové naděje Kudějová, Prskavec a Ondra si jako první vyzvedli výbavu pro OH

Praha - České medailové naděje pro Tokio vodní slalomáři Kateřina Minařík Kudějová a Jiří Prskavec a sportovní lezec Adam Ondra si jako první vyzvedli olympijskou kolekci. Při fasování na pražském závodišti Chuchle Arena si pochvalovali zejména její funkčnost.

Bronzový medailista z Ria Prskavec si při přebírání věcí uvědomil, že hry už jsou opravdu za rohem. "Furt jsem si říkal, že to je daleko, ale v pondělí odlítám (na kemp), takže už je to sakra blízko. Teď už věřím, že ten závod opravdu bude. Začínám o něm víc přemýšlet a forma s tím jde nahoru," řekl a plánoval, že doma udělá večer manželce módní přehlídku.

Poprvé se na hry vybavil Ondra. "Kolekce je příjemná na tokijské teplo a vlhko, což je nejdůležitější, abychom se před závodem neuvařili," upozornil, že se v Japonsku očekávají náročné podmínky, na které se kolekce oblečení i za pomoci sportovců ladila.

"Musí se to potvrdit v Tokiu, ale doufám, že se to z pohledu materiálů povedlo. Designově je moc pěkná, zdá se mi nejlepší, co jsme kdy měli," řekl šéf české mise Martin Doktor.

Hlavním motivem kolekce je nápis Czech Republic s jeho japonským ekvivalentem a spojovacím grafickým prvkem je gymnastická figura na počest úspěšných olympijských medailistů včetně Věry Čáslavské. Ženy mají tašku napěchovanou 35 položkami, muži dostali o jednu méně.

"Ráda zkouším nové věci a fotím se před zrcadlem. Navíc doma rekonstruujeme, tak nevím, co kde je zastrkané na půdě, takže jsem ráda, že si trošku vyplním šatník," řekla Minařík Kudějová, které se hry v Riu nevydařily podle představ a doufá, že si v Tokiu spraví chuť.

Už při fasování pocítili sportovci zpřísněná hygienická opatření, která je budou čekat v Tokiu. Museli podstoupit antigenní test a teprve po negativním výsledku dostali věci.

Z oblečení si povezou nástupovou a volnočasovou kolekci. Prskavec si vyměnil kalhoty určené do letadla. "Musel jsem vzít dámskou velikost kalhot, protože jsem trošku zhubl a menší v pánském provedené nemají. Jsem tady jeden z nejmenších," smál se kajakář.

Část olympijské kolekce si mohou jako vždy zakoupit i fanoušci. V prodejnách společnosti Alpine Pro i v e-shopu je pro ně připraveno téměř 200 tisíc kusů. V minulosti vzbudily největší ohlas například holínky, které měli sportovci na hrách v Londýně v roce 2012.