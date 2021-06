McLaughlinová zaběhla na mistrovství USA světový rekord na 400 m překážek

Eugene (USA) - Sydney McLaughlinová zaběhla na mistrovství USA v Eugene časem 51,90 nový světový rekord na 400 metrů překážek. Jednadvacetiletá atletka překonala předchozí historické maximum krajanky Daliah Muhammadové o 26 setin sekundy.

O McLaughlinové se už dlouho hovořilo jako o budoucí světové rekordmance, zaběhla historicky nejlepší časy do 18 i do 20 let. V jednadvaceti letech naplnila očekávání a stala se rekordmankou i mezi dospělými.

"Je to jeden z těch okamžiků, na který myslíte a o kterém sníte. Přehráváte si v hlavě, jak to dokážete. Jsem zvědavá, co přinese budoucnost," svěřila se překážkářka, která nedávno začala spolupracovat s trenérem Bobem Kerseem. Ten připravuje i šestinásobnou olympijskou šampionku Allyson Felixovou.

Úřadující olympijská vítězka a mistryně světa Muhammadová skončila ve finále druhá v čase 52,42, do Tokia poletí i třetí Anna Cockrellová (53,70). "V Tokiu to bude pořádná bitva," uvedla jednatřicetiletá Muhammadová, jež dosavadní světový rekord 52,16 vytvořila při triumfu na předloňském mistrovství světa v Dauhá.

Kvůli teplotám přes 40 stupňů Celsia musel být program amerického šampionátu v Oregonu upraven a disciplíny posunuty z odpoledne na večer. JuVaughn Harrison i tak vyhrál v neděli soutěže ve skoku do dálky i do výšky a bude jako první od Jima Thorpea v roce 1912 v obou disciplínách reprezentovat USA na olympijských hrách. "Už spoustu let to nikdo nedokázal. Je pro mě opravdu dobré, že jsem se takhle zapsal do historie," poznamenal.

Dvoustovku vyhrál mistr světa Noah Lyles v nejlepším letošním času 19,74. Olympijská kvalifikace se pro něj přitom nevyvíjela dobře. Na stovce si letenku do Tokia nezajistil a rozběh ani semifinále dvoustovky nevyhrál. "Od roku 2016, kdy mi olympiáda utekla o jedno místo, jsem myslel na to, abych se stal olympionikem," řekl třiadvacetiletý sprinter. Cestou k úspěchu bylo nakonec uvolnění. "Prostě jsem se přestal stresovat a nechal jsem své tělo dělat, co má," dodal. Do čela tabulek se dostala také půlkařka Athing Muová vítězným výkonem 1:56,07.

Na olympijské hry se na dvoustovce prosadil i sedmnáctiletý Erriyon Knighton, který ve vyřazovacích kolech Lylese porazil. Ve finále skončil třetí a stal se nejmladším členem mužské části amerického atletického týmu na OH od Jima Ruyna v Tokiu 1964.

Mistrovství USA a olympijská kvalifikace v atletice v Eugene: Muži: 200 m: 1. Lyles 19,74, 1500 m: 1. Hocker 3:35,28, 5000 m: 1. Chelimo 13:26,82, výška: 1. Harrison 233, dálka: 1. Harrison 847. Ženy: 800 m: 1. Muová 1:56,07, 400 m př.: 1. McLaughlinová 51,90 - světový rekord, sedmiboj: 1. Kunzová 6703.