McGowanová podala žalobu na Weinsteina, že se ji snažil umlčet

Los Angeles - Americká herečka Rose McGowanová, která jako jedna z prvních v Hollywoodu veřejně obvinila tehdy ještě mocného filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního obtěžování, podala na někdejšího filmového magnáta, jeho bývalé advokáty a soukromou detektivní firmu žalobu u federálního soudu za to, že se ji snažili umlčet a zničit její kariéru, ještě než producenta nařkla ze znásilnění.

"Tato kauza je o ďábelské a nezákonné snaze jednoho z nejmocnějších mužů Ameriky a jeho zástupců umlčet oběti sexuální agrese," citovala agentura AFP z žaloby, podané ve středu u federálního soudu v Los Angeles.

"Harvey Weinstein se mohl desítky let dopouštět násilí na ženách a uchovávat to v tajnosti, protože měl zkušený tým, který pro něj systematicky umlčoval a diskreditoval oběti," uvedla McGowanová.

Weinsteinova právnička Phyllis Kupfersteinová prohlásila, že McGowanová si dělá "reklamu kvůli penězům" a žalobu odmítla jako neopodstatněnou. "Od chvíle, kdy požadovala šest milionů dolarů (asi 138 milionů Kč) za to, že nezveřejní nepodložená obvinění, což jsme tehdy odmítli, jsme věděli, že čeká na vhodnou příležitost, aby podala takovouto žalobu," uvedla podle agentury AP.

Obvinění, které McGowanová vznesla proti Weinsteinovi na podzim 2017, odstartovalo skandál a následně i celé hnutí #MeToo, kritizující sexuální zneužívání páchané celebritami. Nynější žaloba je podána na Weinsteina, jeho advokáty Davida Boiese a Lisu Bloomovou a soukromou agenturu Black Cube, které obviňuje z vydírání, narušení soukromí a podvodu.

Podle McGowanové se Weinstein v roce 2016 dozvěděl, že chystá knihu o znásilnění, kterého se na ni dopustil v roce 1997, a vyslal na ni své lidi, aby zajistili, že příběh "nikdy neuzří světlo světa a i kdyby, tak mu nikdo neuvěří". Podle žaloby byly do rok trvající kampaně proti McGowanové "zapojeny nejmocnější síly, které si lze za peníze koupit".

Právní zástupce Bloomové Eric George označil za neospravedlnitelné, že McGowanová do žaloby zahrnula jeho klientku. "Pro tato nařčení jednoduše neexistuje žádný věrohodný důkaz či právní základ," prohlásil.

Weinstein byl loni v květnu v New Yorku obviněn ze znásilnění a dalších sexuálních zločinů, kterých se podle policie dopustil na dvou ženách. Hrozí mu za to až 25 let vězení. Weinstein trvá na své nevině.

Na chování vlivného hollywoodského magnáta si stěžovaly desítky žen, které Weinsteina obviňovaly z osahávání a urážlivých výroků, ale i z omezování osobní svobody a znásilnění. Mezi údajnými oběťmi jsou i slavné americké filmové hvězdy, včetně Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Některé případy jsou desítky let staré, další se datují do nedávné doby.

Aféra mocného muže Hollywoodu, který založil studio Miramax a producentskou společnost nesoucí jeho jméno, byla předloni na podzim u zrodu světového hnutí #MeToo proti sexuálnímu násilí a obtěžování žen. Po Weinsteinovi se objevily desítky dalších případů, včetně slavných herců či dalších známých osobností, jejichž údajné oběti v médiích či na sociálních sítích popsaly utrpěná příkoří.