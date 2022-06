McDavid vyhrál poprvé produktivitu play off NHL, Palát skončil desátý

New York - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid z Edmontonu vyhrál premiérově produktivitu play off NHL, o bod předčil spoluhráče Leona Draisaitla. Pětadvacetiletý McDavid si připsal v 16 zápasech do vyřazení Oilers 33 bodů za 10 branek a 23 asistencí. Edmonton ve finále Západní konference podlehl Coloradu 0:4 na utkání. Němec Draisaitl má sedm gólů a 25 přihrávek.

Třetí skončil obránce Cale Makar z týmu vítěze Stanleyova poháru Colorada, který zaznamenal v 20 duelech 29 bodů (8+21) a získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Vítěz produktivity play off z minulých dvou let Rus Nikita Kučerov z Tampy Bay se zařadil s 27 body (8+19) z 23 utkání na 4. místo.

Nejproduktivnějším českým hráčem byl na 10. místě Ondřej Palát z Tampy Bay, který ve 23 zápasech nasbíral 21 bodů za 11 gólů a 10 přihrávek. Na 40. pozici skončil Filip Chytil z New York Rangers, jenž měl z 20 utkání devět bodů (7+2).

O pozici nejlepšího střelce se podělili se 13 brankami Kanaďané Evander Kane z Edmontonu a Nathan MacKinnon z Colorada. O dva góly předčili třetího Paláta, jeho spoluhráče Stevena Stamkose, Zacha Hymana z Edmontonu a Gabriela Landeskoga z Colorada.

Nejlepším nahrávačem byl Draisaitl před McDavidem. Mezi nováčky kraloval v produktivitě kanadský obránce Bowen Byram z Colorada, který ve 20 duelech nasbíral devět bodů za devět asistencí.

Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měli s 15 kladnými body Byram, Landeskog a McDavid. Palát se s 10 kladnými body zařadil na 5. místo. Nejhorší byl se 11 zápornými body americký obránce Noah Hanifin z Calgary. Nejtrestanějším hráčem se stal s 37 minutami Evander Kane.

Mezi brankáři měl nejvyšší úspěšnost zákroků 95,4 procenta Američan Jake Oettinger z Dallasu a nejnižší průměr 1,72 obdržené branky na zápas Kanaďan Jordan Binnington ze St. Louis. Se dvěma čistými konty kraloval Kanaďan Mike Smith z Edmontonu a se 14 vychytanými výhrami Rus Andrej Vasilevskij z Tampy Bay.

Individuální statistiky play off NHL: Střelci: 1. E. Kane (Edmonton), MacKinnon (Colorado) oba 13 branek, 3. Palát, Stamkos (oba Tampa Bay), Hyman (Edmonton), Landeskog (Colorado) všichni 11, 7. Kreider, Zibanejad (oba NY Rangers), McDavid (Edmonton) všichni 10, 10. Perron (St. Louis), Ničuškin (Colorado) oba 9, ...16. Chytil (NY Rangers) 7. Nahrávači: 1. Draisaitl 25 asistencí, 2. McDavid (oba Edmonton) 23, 3. Makar 21, 4. Rantanen (oba Colorado) 20, 5. Kučerov (Tampa Bay) 19, 6. A. Fox (NY Rangers) 18, 7. Hedman (Tampa Bay) 16, 8. Zibanejad (NY Rangers) 14, 9. Landeskog, MacKinnon (oba Colorado), J. Gaudreau (Calgary) všichni 11, ...12. Palát (Tampa Bay) 10. Nejproduktivnější obránci: 1. Makar (Colorado) 20 zápasů/29 bodů (8 branek + 21 asistencí), 2. A. Fox (NY Rangers) 20/23 (5+18), 3. Hedman (Tampa Bay) 23/19 (3+16), 4. D. Toews (Colorado) 20/15 (5+10), 5. Sergačov (Tampa Bay) 23/10 (2+8), 6. DeAngelo (Carolina) 14/10 (1+9), 7. Bouchard (Edmonton) 16/9 (3+6), 8. Byram 20/9 (0+9), 9. Manson (oba Colorado) 20/8 (3+5), 10. Slavin (Carolina) 14/8 (2+6), ...26. Rutta (Tampa Bay) 17/5 (1+4). Nejproduktivnější nováčci: 1. Byram (Colorado) 20 zápasů/9 bodů (0 branek + 9 asistencí), 2. Jarvis (Carolina) 14/8 (3+5), 3. McLeod (Edmonton) 16/4 (3+1), 4. Perunovich (St. Louis) 7/4 (0+4), 5. Newhook (Colorado) 12/4 (0+4), 6. Bunting (Toronto) 6/3 (1+2), 7. Durzi (Los Angeles) 7/3 (1+2), 8. Carrier (Nashville) 4/3 (0+3), 9. B. Schneider (NY Rangers) 20/3 (0+3), 10. Toropčenko (St. Louis) 12/2 (0+2). Plusové a minusové body - nejlepší: 1. Byram, Landeskog (oba Colorado), McDavid (Edmonton) všichni 15 kladných bodů, 4. MacKinnon (Colorado) 11, 5. Palát (Tampa Bay), E. Johnson oba 10, 7. Lindgren (NY Rangers) 8, 8. Kučerov, Sergačov, Stamkos (všichni Tampa Bay), Forsling, Verhaeghe (oba Florida), Kadri, Makar (oba Colorado), Trocheck (Carolina), Kulak (Edmonton) všichni 7, ...25. Rutta (Tampa Bay) 5. Plusové a minusové body - nejhorší: 1. Hanifin 11 záporných bodů, 2. R. Andersson (oba Calgary) -10, 3. DeBrusk, Coyle (oba Boston), Fehérváry (Washington), Point (Tampa Bay), E. Lindholm (Calgary) všichni -7, 8. T. Hall, Grzelcyk (oba Boston), Barbašev, Thomas (oba St. Louis), M. Tkachuk, Toffoli (oba Calgary), Hathaway (Washington), Merrill (Minnesota), J. Carter (Pittsburgh), Kopitar (Los Angeles), Yamamoto (Edmonton) všichni -6. Nejtrestanější hráči: 1. E. Kane (Edmonton) 37 trestných minut, 2. Lucic (Calgary) 33, 3. Maroon (Tampa Bay) 32, 4. J. Klingberg (Dallas), Nurse (Edmonton), Perry (Tampa Bay) všichni 26, 7. Trouba (NY Rangers), Stamkos (Tampa Bay), Hagel (Tampa Bay) všichni 25, 10. Zadorov (Calgary) 24, ...18. Rutta (Tampa Bay) 17. Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků: 1. Oettinger (Dallas) 95,4, 2. Binnington (St. Louis) 94,9, 3. Šesťorkin (NY Rangers) 92,9, 4. Raanta (Carolina), Vasilevskij (Tampa Bay) oba 92,2, ...11. Francouz (Colorado) 90,6. Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas: 1. Binnington (St. Louis) 1,72, 2. Oettinger (Dallas) 1,81, 3. Raanta (Carolina) 2,26, 4. Vasilevskij (Tampa Bay) 2,52, 5. Kuemper 2,57, ...9. Francouz (oba Colorado) 2,81. Brankáři s čistým kontem: 1. M. Smith (Edmonton) 2, 2. Francouz, Kuemper (oba Colorado), J. Campbell (Toronto), Husso (St. Louis), Oettinger (Dallas), Quick (Los Angeles), Raanta (Carolina), Märkström (Calgary), Vasilevskij (Tampa Bay) všichni 1. Brankáři podle počtu vítězství: 1. Vasilevskij (Tampa Bay) 14, 2. Šesťorkin (NY Rangers), Kuemper (Colorado) oba 10, 4. M. Smith (Edmonton) 8, 5. Francouz (Colorado), Raanta (Carolina) oba 6, 7. Markström (Calgary) 4, 8. Binnington (St. Louis), Bobrovskij (Florida) oba 4, 10. Swayman (Boston), Domingue (Pittsburgh), J. Campbell (Toronto), Oettinger (Dallas), Quick (Los Angeles) všichni 3.