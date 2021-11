McDavid poprvé v sezoně NHL po 17 zápasech nebodoval

New York - Hokejisté Edmontonu podlehli v úterním utkání NHL na ledě Dallasu 1:4 a jejich lídr Connor McDavid až v osmnáctém utkání sezony poprvé nebodoval. Obhájce Stanleyova poháru Tampa Bay porazila Philadelphii 4:0. Nejlepší tým Západní konference Calgary vyhrálo 5:2 nad Chicagem, Daniel Vladař tentokrát za vítěze nechytal.

Dallas využil v úvodní třetině dvě přesilové hry, tečí se prosadil Roope Hintz a pěknou kombinaci zakončil do odkryté branky Jason Robertson. "To udalo ráz celému zápasu. Mají těžké a silové hráče, pořád byli před pukem a museli jsme dobývat. Bylo to složité," řekl trenér Edmontonu Dave Tippett.

Z úniku zvýšil v polovině utkání Denis Gurjanov na 3:0. Vzápětí snížil po přečíslení Ryan McLeod, ale větší drama nepřipustil tečí Luke Glendening. Na výhře se podílel třemi asistencemi John Klingberg a Stars jsou i díky výkonu Radka Faksy prvním týmem, který ubránil McDavida.

"Nedávali jsme mu čas ani prostor, hráli jsme mu do těla. Hodně jsme mu to ztížili a bylo pro něj složité něco vymyslet. Zvládli jsme to dobře," řekl obránce Dallasu Miro Heiskanen k bránění McDavida. "Vždy to vyžaduje dobrou spolupráci celé pětky. Snažíte se, aby nenabrali (s Leonem Draisaitlem) ve středním pásmu velkou rychlost, odtlačujete je k mantinelům. Pokud se vám to daří, nenadělají tolik škody," doplnil kouč Rick Bowness.

I tak měl McDavid šanci, aby prodloužil svou šňůru, ve které získal 32 bodů (12+20). V závěrečné minutě ale zastavilo jeho střelu břevno. V historii Oilers měl od startu sezony delší sérii jen Wayne Gretzky. Legendární útočník bodoval v ročníku 1982/83 v úvodních 30 zápasech a o rok později dokonce v 51 utkáních.

Hlavním strůjcem výhry Tampy Bay byl gólman Andrej Vasilevskij, který zneškodnil 34 střel a připsal si první nulu v sezoně. Steven Stamkos vstřelil jeden gól a na dva přihrál, Zach Bogosian a Corey Perry skórovali poprvé v tomto ročníku. Zbývající branku dal Alex Barre-Boulet. Ondřej Palát si připsal do statistiky +/- dva kladné body a Jan Rutta jeden.

"První třetinu jsme se jim ještě vyrovnali, bohužel protlačili jednou puk do branky zpoza pravého kruhu. Od druhé třetiny ale diktovali hru a od třicáté minuty nám to vůbec nešlo. Naše přihrávky byly nepřesné, tím se dostávali do spousty vyložených šancí. Byli lepší," uznal trenér Philadelphie Alain Vigneault.

Calgary vedlo 1:0 a 2:1 brankami Dillona Dubeho a Milana Lucice. Chicago vyrovnalo góly Brandona Hagela a Reese Johnsona. Nerozhodný stav 2:2 zlomil až v 55. minutě Matthew Tkachuk, jehož přihrávku si srazil bruslí do vlastní sítě Seth Jones. "Minulou sezonu jsme takové zápasy většinou v závěru ztráceli. Je skvělé, že se to otočilo a soupeřům nerozdáváme body," řekl autor vítězné trefy.

Čtvrtou výhru v řadě zpečetili při hře bez gólmana Trevor Lewis a Johnny Gaudreau. Calgary, které se neprobojovalo do posledního play off, se bodově dotáhlo na Carolinu s Floridou, vedoucí týmy NHL. K vzestupu Flames pomáhá i Vladař, který ve svých posledních dvou startech vychytal nulu. Tentokrát plnil roli náhradního gólmana. Na druhé straně útočník Dominik Kubalík ani nevystřelil a gól nedal už 13 zápasů.

NHL: Tampa Bay - Philadelphia 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Branky: 3. Bogosian, 27. Stamkos, 37. Perry, 48. Barre-Boulet. Střely na branku: 35:34. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Stamkos, 3. Bogosian (všichni Tampa Bay). Dallas - Edmonton 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Branky: 11. Hintz, 16. Robertson, 30. Gurjanov, 49. Glendening - 31. McLeod. Střely na branku: 33:22. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Klingberg, 2. Hintz, 3. Heiskanen (všichni Dallas). Calgary - Chicago 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) Branky: 2. Dube, 14. Lucic, 55. M. Tkachuk, 59. Lewis, 60. J. Gaudreau - 9. Hagel, 24. R. Johnson. Střely na branku: 39:21. Diváci: 15.464. Hvězdy zápasu: 1. Andersson, 2. M. Tkachuk, 3. Lucic (všichni Calgary).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 18 13 3 2 71:47 29 2. Toronto 20 13 1 6 51:45 27 3. Tampa Bay 18 11 3 4 59:52 25 4. Detroit 20 8 3 9 54:67 19 5. Boston 15 9 0 6 46:43 18 6. Buffalo 18 7 2 9 53:61 16 7. Montreal 20 5 2 13 44:70 12 8. Ottawa 16 4 1 11 41:59 9

Metropolitní divize:

1. Carolina 17 14 1 2 57:34 29 2. Washington 19 11 5 3 64:44 27 3. NY Rangers 18 11 3 4 51:51 25 4. Columbus 16 10 0 6 57:51 20 5. Pittsburgh 18 8 4 6 54:52 20 6. New Jersey 16 8 3 5 48:49 19 7. Philadelphia 17 8 3 6 43:48 19 8. NY Islanders 15 5 2 8 31:47 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 18 11 1 6 64:59 23 2. St. Louis 18 10 2 6 61:49 22 3. Winnipeg 18 9 4 5 55:48 22 4. Nashville 18 10 1 7 50:50 21 5. Colorado 15 9 1 5 61:49 19 6. Dallas 17 8 2 7 47:52 18 7. Chicago 19 6 2 11 42:63 14 8. Arizona 19 4 2 13 34:69 10

Pacifická divize:

1. Calgary 20 12 5 3 68:38 29 2. Edmonton 18 13 0 5 69:54 26 3. Anaheim 19 10 3 6 63:51 23 4. Vegas 19 11 0 8 59:59 22 5. Los Angeles 18 8 3 7 47:46 19 6. San Jose 18 9 1 8 46:51 19 7. Vancouver 19 6 2 11 46:62 14 8. Seattle 18 5 1 12 52:68 11

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 18 36 (18+18) 2. McDavid (Edmonton) 18 32 (12+20) 3. Ovečkin (Washington) 19 30 (15+15) 4. Kadri (Colorado) 15 23 (6+17) 5. J. Gaudreau (Calgary) 20 23 (9+14) 6. Connor (Winnipeg) 18 22 (12+10) T. Terry (Anaheim) 18 22 (12+10) 8. Stamkos (Tampa Bay) 18 22 (10+12) 9. E. Lindholm (Calgary) 20 22 (8+14) 10. Kuzněcov (Washington) 19 22 (6+16) 61. Pastrňák (Boston) 15 15 (5+10) 65. Voráček (Columbus) 16 15 (1+14) 98. Hertl (San Jose) 18 12 (7+5) 112. Zacha (New Jersey) 16 11 (7+4) 119. Palát (Tampa Bay) 17 11 (4+7) 145. Nečas (Carolina) 15 10 (4+6)