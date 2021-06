McDavid je králem NHL, získal dvě hlavní ceny

New York - Hokejový útočník Connor McDavid získal podruhé v kariéře Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL. Kapitána Edmontonu zařadilo na první místo všech sto hlasujících členů Asociace profesionálních sportovních novinářů. Nejproduktivnější hráč základní části, který nasbíral 105 bodů za 33 gólů a 72 přihrávek v pouhých 56 utkáních zkrácené sezony, obdržel i Ted Lindsay Award pro nejlepšího hráče podle Hráčské asociace NHLPA.

McDavid vyhrál Hart Memorial Trophy po čtyřech letech a s obřím náskokem. V historii udělování cen NHL, které se poprvé rozdávaly po sezoně 1923/24, byl jednohlasně zvolen už jen Wayne Gretzky v roce 1982. Ted Lindsay Award vyhrál potřetí, což se před ním povedlo jen šesti hráčům včetně Jaromíra Jágra. Kanadský útočník navázal na svého spoluhráče Leona Draisaitla, který loni vyhrál obě kategorie.

"Mojí spoluhráči jsou všechno. Bez nich bych se nikam nedostal. Je to ocenění práce celého týmu a jsem šťastný, že můžu být součástí tak skvělé party," řekl McDavid, který s Edmontonem vypadl v play off už v prvním kole. "Náš tým se stále zlepšuje a pokud v tom budeme všichni pokračovat, podaří se nám v této lize něco speciálního," dodal. Druhé místo v hlasování o Hart Trophy obsadil nejlepší střelec základní části Auston Matthews z Toronta, třetí skončil Nathan MacKinnon z Colorada.

Hráči v NHL si Ted Lindsay Award považují a staví jej na podobnou úroveň jako Hart Trophy. Potvrzují to i slova McDavida. "To, že vás ocení kolegové, pro mě moc znamená. Hrajeme proti sobě každý večer, svádíme těžké bitvy. Je to opravdu speciální pocit," řekl kanadský útočník. Obě trofeje získalo v jednom roce v historii soutěže šestnáct hráčů včetně Dominika Haška (1997, 1998) a Jágra (1999).

McDavid obdržel v sezoně i Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části, druhého Draisaitla předčil o 21 bodů. Kanadský útočník získal tuto cenu potřetí, všechny v posledních pěti letech.

V NHL byli v noci na dnešek vyhlášeni ještě další tři vítězové hlavních individuálních kategorií. Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana převzal poprvé Marc-Andre Fleury z Vegas. Nejlepším obráncem je poprvé Adam Fox z New York Rangers, za což dostal Norris Trophy. Nováčkem roku a držitelem Calder Trophy se stal Kirill Kaprizov z Minnesoty.

Fleury těsně porazil Andreje Vasilevského, který dovedl Tampu Bay do finále NHL. Hlasování ale probíhá po konci základní části, v níž Vegas i díky výkonům Fleuryho inkasovalo nejméně branek. "V lize je spousta skvělých gólmanů a pro mě je nejlepším Vasilevskij. Je rychlý, šikovný, mrštný. Má všechno, co od gólmana potřebujete," ocenil šestatřicetiletý Fleury.

Fleury je v historickém pořadí třetí v počtu výher (492) a má i tři Stanley Cupy s Pittsburghem. Vezinu Trophy ale získal poprvé. "Samozřejmě bych teď rád ještě chytal ve finále, ale tohle mi zvedlo náladu. Když se podívám na seznam vítězů, většinu jsem sledoval a měl je za vzor. Je to ohromná pocta, že můžu být mezi nimi. Vděčím ale za to spoluhráčům. Hrají skvěle v obraně, usnadňují mi práci. Myslím si, že aby gólman vyhrál tuto trofej, potřebuje mít před sebou dobrý tým, který mu pomůže," dodal.

Fox skončil druhý v produktivitě obránců (5+42) o bod za Tysonem Barriem. Třiadvacetiletý bek byl nevytěžovanějším hráčem Rangers (24:42), a přestože se tým nedostal do play off, měl devatenáct kladných bodů ve statistice +/-. O ceně rozhoduje hlasování Asociace profesionálních sportovních novinářům, v němž porazil druhého Calea Makara z Colorada a třetího Victora Hedmana z Tampy Bay.

Kaprizov byl mezi nováčky s 27 góly nejlepším střelcem a s 51 body nejproduktivnějším hráčem. Čtyřiadvacetiletý útočník získal cenu, o kterou se loni ucházel ve finálové trojce i Dominik Kubalík, suverénně - na první místo ho určilo 99 ze sta hlasující. Druhý skončil útočník Jason Robertson z Dallasu a třetí byl brankář Alex Nedeljkovic z Caroliny.

Přehled vítězů individuálních cen NHL v sezoně 2020/21: Hart Memorial Trophy (nejužitečnější hráč podle Asociace profesionálních hokejových novinářů): Connor McDavid (Edmonton). Ted Lindsay Award (nejužitečnější hráč podle členů Hráčské asociace NHLPA): Connor McDavid (Edmonton). Vezina Trophy (nejlepší brankář): Marc-Andre Fleury (Vegas). James Norris Memorial Trophy (nejlepší obránce): Adam Fox (NY Rangers). Calder Memorial Trophy (nejlepší nováček): Kirill Kaprizov (Minnesota). Frank J. Selke Trophy (nejlépe bránící útočník): Aleksander Barkov (Florida). Jack Adams Award (nejlepší trenér): Rod Brind'Amour (Carolina). Lady Byng Memorial Trophy (hokejový gentleman): Jaccob Slavin (Carolina). Bill Masterton Memorial Trophy (vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji): Oskar Lindblom (Philadelphia). Mark Messier Leadership Award (pro vůdčí osobnost): Patrice Bergeron (Boston). King Clancy Trophy (za vůdčí schopnosti a humanitární činnost): Pekka Rinne (Nashville). Cena pro generálního manažera roku: Lou Lamoriello (NY Islanders). Willie O'Ree Community Hero Award (pozitivní vliv na komunitu, kulturu či společnost skrze hokej): Kevin Hodgson. Art Ross Trophy (nejproduktivnější hráč základní části NHL): Connor McDavid (Edmonton) - 105 bodů. Maurice Richard Trophy (nejlepší střelec): Auston Matthews (Toronto) - 41 branek. William M. Jennings Trophy (pro brankáře z týmu, který v základní části NHL obdržel nejmenší počet branek): Marc-Andre Fleury, Robin Lehner (Vegas) - 124 inkasovaných gólů.