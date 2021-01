McCartneyho dcera natáčí dokument o studiích Abbey Road

Londýn - Dcera někdejšího člena slavné skupiny Beatles Paula McCartneyho, fotografka Mary McCartneyová, natáčí celovečerní dokumentární film o legendárním londýnském nahrávacím studiu Abbey Road. Snímek se bude jmenovat If These Walls Could Sing (Kdyby tyto zdi mohly zpívat). Podle agentury DPA jde o první celovečerní dokument o slavném místě, kde Beatles natočili většinu svých písní.

Fotogalerie

Studio Abbey Road oslaví v listopadu 90. let své existence. Asi nejvíce se proslavilo díky stejnojmennému beatlesovskému albu z roku 1969. Fotografie na obalu desky zachycuje čtveřici hudebníků na přechodu pro chodce na ulici téhož jména.

"Některé z mých prvních vzpomínek pocházejí z doby, kterou jsem trávila na Abbey Road," řekla 51letá McCartneyová. "Už dávno jsem chtěla vyprávět příběh tohoto historického místa," dodala umělkyně, která se narodila jako nejstarší dítě McCartneyho a jeho už zesnulé ženy Lindy.

Na nový film se těší i nynější šéfka studia Isabel Garveyová. "Kdyby tyto zdi mohly mluvit. Už jsem přestala počítat, kolikrát jsem tato slova už slyšela," řekla v narážce na název filmu.

Dokument má podle jeho tvůrců obsahovat rozhovory s mnoha známými osobnostmi, pohled do zákulisí i skvělou hudbu.

Abbey Road Studios slouží k nahrávání hudby od roku 1931, kdy sem zavítal skladatel Edward Elgar. Využívají ho také současní muzikanti jako Kanye West, Adele nebo také Miroslav Žbirka. Budova je chráněnou památkou.