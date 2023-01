McCarthy se přiblížil zvolení do čela sněmovny USA, jednání pokročila

Washington - Lídr nové republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy se dnes výrazně přiblížil zvolení do čela legislativní komory, když v dalších dvou kolech volby získal na svou stranu většinu dosavadních vnitrostranických odpůrců. Průlom nastal poté, co dva republikánské tábory ohlásily obrysy dohody ohledně ústupků požadovaných rebelující frakcí. Ve 13. kole volby už McCarthymu podle neoficiálních čísel chyběly ke zvolení jen tři hlasy.

Během prvních tří dnů volby nástup republikánského lídra do čela sněmovny blokovala dvacítka členů z jeho vlastní strany, která v 11 po sobě jdoucích hlasováních vyjadřovala podporu jiným kandidátům. Ve 12. kole se však republikánská rebelie scvrkla na sedm hlasujících, v následujícím dokonce na šest.

McCarthy si pro zvolení pravděpodobně bude potřebovat ještě polepšit, neboť při maximální účasti v hlasování si může dovolit ztratit pouze čtyři republikánské hlasy, za předpokladu, že demokrati zůstanou jako ve všech dosavadních kolech jednotní za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Republikánská strana v listopadových volbách získala 222 ze 435 mandátů a většinu si vzala zpět po čtyřech letech.

Čtvrtý den předsednické volby začal poté, co McCarthy podle amerických médií informoval stranické kolegy o obrysech dohody s táborem odpůrců, kteří se řadí k ultrapravicovému křídlu Republikánské strany. Oficiální lídr nově zvolené sněmovní většiny jim zřejmě přislíbil posty v některých výborech a také některé procedurální náležitosti, které požadovali.

"Jsme v bodě zlomu. Vyjednával jsem v dobré víře, s jediným úmyslem: Vrátit sněmovnu lidu zpět právoplatným vlastníkům. Rámec dohody je připraven," napsal na twitteru kongresman Scott Perry, který v zákulisních vyjednáváních zastupoval menšinový republikánský tábor a dnes poprvé McCarthyho podpořil.

Mnoho detailů o zmíněné dohodě však oznámeno nebylo a není jasné, kdy bude dotažena do konce a jak výrazně se ještě může změnit. Perry novinářům sdělil, že se týká také navyšování dluhového stropu USA, které radikální republikáni odmítají.

Jiní členové rebelující republikánské frakce mezitím v posledních dnech vyhlašovali, že McCarthymu svůj hlas nikdy nedají. Jejich motivace při tom nebyla zcela jasná. V projevech z minulých dní se opakovala slova o tom, že "Washington nefunguje" a že McCarthy není správný člověk na změnu poměrů v Kongresu.

Mnozí pozorovatelé situaci vysvětlují i tak, že rozkol z posledních dní navazuje na roky tahanic mezi frakcemi Republikánské strany a že do něj vstupuje i osobní nedůvěra vůči McCarthymu, kterého ostře pravicové křídlo nepovažuje za ideologického spojence. Nejradikálnější kritici zároveň podle některých komentářů nemají motivaci k tomu činit kompromisy. "Víc než cokoli jiného se zdá, že nejzarytější McCarthyho oponenti jej zkrátka chtějí sesadit," uvádí v komentáři list The New York Times.

Cesta 57letého kalifornského politika k vítězství i přes dnešní pokrok zůstává nejasná. A i kdyby uspěl, kroky přislíbené rebelům by výrazně oslabily předsednickou pozici, podotýkají americká média. Zároveň se objevují signály o tom, že McCarthyho ústupky znepokojují některé jeho spojence.

Aktuální volba předsedy byla už před dnešním pokračováním tou nejdelší od roku 1859. Při 13. kole se stala pátou nejdelší v dějinách Sněmovny reprezentantů. Jedna ze dvou komor Kongresu během procesu zůstává paralyzovaná a nemůže vykonávat obvyklé funkce.