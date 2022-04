Mbappé chápal, že část fanoušků PSG bojkotovala oslavy mistrovského titulu

Paříž - Přestože fotbalisté Paris St. Germain získali po sobotní domácí remíze 1:1 s Lens ve 34. kole francouzské ligy rekordní desátý titul, část jejich tvrdého jádra fanoušků opustila už kolem 75. minuty na protest proti vedení klubu stadion. Hvězdný útočník Kylian Mbappé jejich rozhodnutí chápal. Trenér Mauricio Pochettino ocenil, že se hráči po březnovém vyřazení v osmifinále Ligy mistrů zachovali profesionálně a došli si pro ligové prvenství.

"Pokud chcete slavit, slavte. Pokud ne, tak ne. Jste zklamaní, naprosto tomu rozumíme, ale stalo se to už před více než měsícem. Chtěli poslat vzkaz, klub to chápe," citovala Mbappého agentura AP. Francouzský reprezentant ale zdůraznil, že Park princů opustila jen menšina fanoušků, "která nepředstavuje všechny příznivce PSG".

Pařížanům se stále nedaří vyhrát nejprestižnější klubovou soutěž na světě. A to navzdory tomu, že před sezonou je mimo jiné posílil i argentinský útočník Lionel Messi. V osmifinále Ligy mistrů však nestačili na Real Madrid, i když první zápas doma vyhráli 1:0 a stejným poměrem vedli i v odvetě. Jenže "Bílý balet" zásluhou hattricku Karima Benzema vývoj otočil a postoupil.

Část nespokojených fanoušků proto požaduje rezignaci vedení v čele s prezidentem Násirem Chelajfím a sportovním ředitelem Leonardem. Po vyřazení s Realem dokonce v ligovém duelu s Bordeaux vypískali i největší hvězdy týmu Messiho a Neymara.

PSG získalo titul po dvou letech a jubilejním desátým vyrovnalo nejúspěšnější francouzský klub St. Étienne. Stačila i remíza 1:1 s Lens. Favorit sice vedl od 68. minuty po Messiho výstavní trefě zpoza vápna, hosté však i v oslabení dokázali srovnat, když se v závěru prosadil Corentin Jean. Pařížané vedou před druhou Marseille o nedostižných 16 bodů.

"Mám velkou radost, že jsme pro klub vyhráli další titul, jímž jsme vstoupili do historie. Pro všechny to hodně znamená. Po obrovském zklamání v Lize mistrů to nebylo snadné, ale hráči se zachovali opravdu profesionálně a bojovali o titul, což se nám podařilo. Přidání dalšího titulu do klubové sbírky je opravdu důležité. Titul by se měl ocenit," prohlásil pro klubový web Pochettino.