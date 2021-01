Maturanti by se mohli do škol vrátit nejdříve koncem ledna

Praha - Žáci devátých ročníků, maturanti nebo studenti čtvrtých ročníků šestiletých konzervatoří by se mohli podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud vývoj epidemie koronaviru umožní. Blatný to řekl novinářům po jednání se zástupci ministerstva školství.

Blatný uvedl, že v následujícím týdnu se bude zjišťovat, zda se situace zlepší v důsledku přijatých opatření, nebo je bude nutné zpřísnit. "My bychom chtěli tuto informaci mít zhruba do 18. ledna tak, abychom mohli dopředu dát vědět pedagogům, aby to všechno během týdne mohli připravit," uvedl ministr.

Vláda dnes kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Do lavic budou moci nadále usedat jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Žáci devátého ročníku nebo maturanti se stejně jako ostatní budou dál vzdělávat distančně. Nově vláda umožnila individuální konzultace na vysokých školách nebo některé zkoušky na vysokých či vyšších odborných školách.

Školy v současnosti fungují podle nejvyššího pátého stupně systému PES, ve kterém jsou otevřeny jen první a druhé třídy, speciální a mateřské školy. Ostatní žáci šli do škol naposledy před Vánocemi. Od pondělí 21. prosince měli kvůli zhoršující se epidemické situaci prodloužené vánoční prázdniny a 23. prosince vláda rozhodla, že po nich začne pro většinu výuka na dálku.