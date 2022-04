Mattoni a Budvar chtějí do pěti let dvouciferný podíl na trhu nealko piv

Praha - Společnosti Mattoni 1873 a Budějovický Budvar chtějí do pěti let získat dvouciferný podíl na trhu nealko ochucených piv. Firmy uvedly na trh společný nápoj BIRGO. Na tiskové konferenci to dnes řekl generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Mattoni dosud ochucené nealko pivo nevyráběla.

Fotogalerie

BIRGO se prodává na Slovensku a v Česku bude k dostání během několika týdnů. Vyrábět se bude výhradně v Budějovickém Budvaru na nové lince s hodinovou kapacitou 50.000 plechovek, jejíž provoz firma zahájila na konci března. Nový nápoj bude k dispozici ve třech příchutích, a sice mango-limetka, grapefruit a citron-limetka.

Budvar zároveň dnes oznámil přistoupení k iniciativě Zálohujeme.cz, která dlouhodobě podporuje zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky v Česku. Spoluzakladatelem této iniciativy je právě Mattoni.

Minimálně jedno nealkoholické pivo si za minulý rok podle GfK Spotřebitelského panelu domů z nákupu přineslo 36 procent domácností. Počet kupujících je meziročně poměrně stabilní. Nealkoholické pivo si domácnosti kupují v průměru sedmkrát za rok a utratí za něj při jednom nákupu zhruba 57 korun. Mattoni uvedla, že v roce 2000 Češi vypili téměř 46,9 milionu hektolitrů nealkoholických piv, což představovalo meziroční růst o 31 procent. Novější čísla firma nesdělila.

Skupina Mattoni 1873 loni zvýšila tržby o 6,2 procenta na 16 miliard korun. Provozní zisk EBITDA stoupl o čtyři procenta. Konkrétní hodnotu zisku nápojářská firma nezveřejňuje. Středoevropská skupina se sídlem v ČR loni vyrobila více než 1,76 miliardy lahví s nápoji. Objem výroby se meziročně zvýšil o 8,2 procenta.

Budvar loni uvařil rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy. Export stoupl meziročně o 11,3 procenta.