Ankara/Rijád/Praha - Americký ministr obrany James Mattis požádal saúdskoarabského ministra zahraničí o přehledné vyšetření vraždy saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Mattis to řekl na palubě letadla, kterým dnes mířil do Prahy na oslavy 100. výročí vzniku Československa. Podle informace velvyslanectví USA už americký ministr do Prahy dorazil.

Mattis řekl, že v sobotu hovořil se saúdskoarabským minstrem Ádilem Džubajrem na bezpečnostní konferenci, která se konala v sobotu v Bahrajnu. "Mluvili jsme o tom (o případu Chášukdží). Hovořili jsme o tom, že je třeba případ zcela a přehledně vyšetřit," řekl americký ministr.

Džubajr v sobotu prohlásil, že Saúdská Arábie věc vyšetřuje, ale zamítl možnost vydat podezřelé do Turecka, jak požaduje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Podle tureckých vyšetřovatelů byl Chášukdží naposledy spatřen, když 2. října vešel na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Saúdská Arábie až tento týden přiznala, že byl zabit. Detaily nejsou zcela objasněny a nebylo nalezeno ani jeho tělo. Podle Turecka bylo na konzulátu přítomno 15členné komando, které zřejmě novináře zabilo. Jeho členové se vrátili do Saúdské Arábie, která oznámila, že zatkal 18 lidí podezřelých z činu.

Mattis se k záležitosti vyjádřil ve svém projevu v Manámě, když řekl, že tato vražda podrývá stabilitu celého regionu. Nevyloučil další reakci USA, které prozatím odebraly víza 21 Saúdským Arabům spojovaným s vraždou.