Mátl: Poslední úsek D1 u Přerova by mohl být v provozu na jaře 2026

Přerov - Na posledním desetikilometrovém úseku dálnice D1 u Přerova, jehož stavba dnes slavnostně začala, by se mohlo začít jezdit na jaře 2026. Novinářům to řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavební stroje podle něj začnou s budováním dálnice v lednu. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na začátku prosince po projednání šesti podaných rozkladů potvrdil stavební povolení pro tuto stavbu. Dálniční úsek postaví sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun.

Stavba D1 u Přerova má podle Mátla trvat 39 měsíců, takže zprovoznění vychází na březen 2026. "Uvidíme, jak se stavba bude vyvíjet. Ještě nemáme stavební povolení v právní moci a máme dílčí vyvlastnění, takže stavba se může zkomplikovat. Na druhou stranu se ale může dařit a stavba se může urychlit," uvedl Mátl, podle kterého příprava této dopravní stavby byla extrémně složitá a řadí se k nejkomplikovanějším v ČR. ŘSD zbývá uzavřít posledních deset kupních smluv na nemovitosti v okolí trasy, celkem jich bude 929. V několika případech začal proces vyvlastnění. Vyřešeno bylo 543 věcných břemen a 890 nájemních smluv.

Podle Kupky je dnešní zahájení stavby historickou chvílí. Stavba dálnice D1 začala před 55 lety, přičemž o posledním úseku u Přerova se posledních 17 let vedly spory, debaty a připravovaly se plány. Desetikilometrový úsek D1 je posledním, který chybí k tomu, aby byl dálniční tah z Prahy přes Brno do Ostravy a na polské hranice kompletní. "Bude to klíčová dopravní tepna ČR," uvedl Kupka. Zatím je v provozu zhruba 366 kilometrů D1 ve dvou souvislých úsecích, kterými jsou Praha - Říkovice o délce 272 kilometrů a Přerov - česko-polská hranice u Věřňovic s délkou 94 kilometrů. Po vybudování úseku bude dálnice dlouhá 377 kilometrů.

Dálnice D1 nyní končí na kraji Přerova a navazující poslední část do Říkovic má vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci ve městě. Poslední úsek dálnice podle primátorova náměstka Tomáše Navrátila (ANO) odkloní tranzitní dopravu z Přerova. Radnice si také slibuje, že díky této dopravní stavbě vzroste atraktivita Přerova v očích investorů a sníží se exhalace z automobilové dopravy.

Pro stavbu poslední části D1 u Přerova loni na podzim skončila platnost výjimky z vlivu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo dopravy v termínu vydalo stavební povolení, obdrželo ale sedm rozkladů. Podali je čtyři lidé a také spolky Krajina Dluhonice, Voda z Tetčic a Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu. Ministr Kupka doplnil stavební povolení v rozhodnutí o rozkladech několika podmínkami.

D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí. Její historie sahá až do 30. let 20. století. První souvislý úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl ale otevřen až v roce 1971. Loni v říjnu skončila rozsáhlá osm let trvající rekonstrukce D1.