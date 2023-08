Matka vlast dostala místo sovětského znaku ukrajinský trojzubec

Kyjev - Monumentální socha v centru Kyjeva nazvaná Matka vlast má na svém štítu nový znak - trojzubec, tedy oficiální symbol země. Nahradil nyní původní emblém Sovětského svazu v podobě srpu a kladiva, který Ukrajinci odstranili první srpnový den. Práce na výměně sovětského znaku za ukrajinský trojzubec mají být kompletně dokončeny do dne nezávislosti, který je 24. srpna, napsal dnes server Ukrajinska pravda.

Monumentální pomník se tyčí nad Kyjevem na pravém břehu řeky Dněpr. Úřady ho odhalily 9. května 1981, tedy v den, kdy si Sovětský svaz připomínal výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. V roce 2015 - poté, co vypukla Ruskem podporovaná válka na Donbase, vznikla myšlenka nahradit v rámci procesu dekomunizace znak SSSR na štítu sochy trojzubcem, který je ve znaku země, píše ruskojazyčná BBC.

Vzhledem k vysokým nákladům a obavám, že by demontáž znaku narušila stabilitu sochy, úřady podle BBC výměnu opakovaně odkládaly. Povolení vydaly letos v červenci, necelý rok a půl poté, co do země vtrhla ruská invazní vojska.

Náklady na projekt výměny srpu a kladiva za trojzubec činí podle webu Ukrajinska pravda 28 milionů hřiven (kolem 16 milionů korun). Na jeho realizaci však nebyly použity veřejné prostředky, věc financují soukromí investoři a různí přispěvatelé, píše list. Odstraněný znak SSSR by měl podle dřívějších informací zamířit do muzea.

Ukrajinci také chtějí sochu v rámci snahy o derusifikaci přejmenovat z Matky vlast na Matku Ukrajinu, tento krok musí podle agentury Unian schválit ministerstvo kultury. Skulptura je svými 102 metry včetně podstavce podle BBC nejvyšším pomníkem zobrazujícím lidskou postavu v Evropě a pátou nejvyšší na světě.