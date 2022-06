Matka s dcerou se shledaly po 80 letech, přispěl k tomu brexit

Toronto - V roce 1939 patnáctiletá židovská dívka Gerda Coleová utekla z Rakouska před nacismem a útočiště našla v Anglii. Když o tři roky později porodila holčičku, kterou pojmenovala Sonya, rozhodla se ji dát k adopci. Britské zákony ale znemožnily, aby se s ní později setkala nebo o ní dostávala informace. Obě ženy se po téměř 80 letech letos v květnu shledaly v Torontu, napsala stanice BFM TV.

Sonya Gristová vyrostla v Británii, pracovala jako průvodkyně a má tři děti a sedm vnoučat. Jedno z nich, Stephen Grist, se po brexitu vydalo pátrat do archivů po svých rakouských kořenech, aby mohlo získal občanství Evropské unie. Při pátrání objevil Stephen i svou prababičku.

Zjistil, že biologická matka jeho babičky je stále ještě naživu a bydlí v domově pro seniory v Kanadě. Oslovil Gerdina nevlastního syna a řekl to také babičce Sonye. Obě ženy souhlasily, že se setkají, ačkoli starší z nich se seznámením váhala. U příležitosti Gerdiných 98. narozenin se Stephen a Sonya do Toronta vypravili.

"Setkat se s dcerou byla rozhodně nejlepší věc, která se mi přihodila," řekla Gerda. Obě ženy si celý víkend povídaly a starší z nich je přesvědčená, že "mají mnoho společného". Sama však říká, že už jí nezbývá mnoho času, a tak by se ráda rychle seznámila i se zbytkem rodiny. "Přiznejme si to, 98, to je je skoro jako 100. Nemám času nazbyt," říká Gerda, která se sice pětkrát vdala, ale žádné děti už nikdy neměla.