Praha - Stát plánuje nejpozději do roku 2020 zahájit nebo dokončit 145 velkých dopravních staveb za téměř 233 miliard korun. Téměř dvě třetiny investic mají jít na silnice a dálnice, další část na železnice a malý díl i na vodní cesty. Na svém jednání to dnes schválila vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách. Letos by mělo být zprovozněno 23,5 kilometru nových dálnic.

Ministerstvo v dokumentu upozorňuje, že na stavby bude potřeba najít další peníze. Zatímco rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) je pro letošní rok ve výši 86,3 miliardy korun dostačující, výhlídky do dalších dvou let už jsou horší. Současné rozpočtové plány pro roky 2020 a 2021 se pohybují kolem 65 miliard korun, což by pro financování všech staveb bylo nedostatečné. Finanční výhledy komplikuje i fakt, že na rozdíl od předchozích let už neklesají ceny staveb.

Část staveb je už rozestavěná, u další naopak přípravu komplikuje představební příprava. Rizikem jsou podle ministerstva zejména spory o pozemcích, na kterých chce stát stavět. U většiny z nich v současnosti stát pozemky vyvlastňuje, což doprovází odvolání a podávání soudních žalob. To přípravu staveb zdržuje.

Podle ministerstva částečně pomohla novela stavebního zákona, která umožňuje vydat stavební povolení ještě před majetkovým vypořádáním. Další zjednodušení by měla přinést také novela zákona o urychlení dopravních staveb, která zavádí například tzv. mezitímní rozhodnutí, díky němuž by stavba mohla začít a pokračovat nezávisle na sporu o výši náhrady za pozemek. Doslova katastrofou by naopak podle úřadu bylo, kdyby byla zrušena možnost zrychleného vydání EIA, která posuzuje vliv staveb na životní prostředí. V současnosti tuto možnost posuzuje Ústavní soud.

Letos by podle aktuálního stavu prací a příprav mělo být dokončeno 23,5 kilometru nových dálnic. Jde o více než 14kilometrový úsek D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou, dále osmikilometrový úsek D3 mezi Bošilcem a Ševětínem a také jeden kilometr, který zahrnuje i křižovatku, na D46 u Olšan. Podle ministerstva je ovšem důležitějším cílem letošního roku zahájit stavby, které bude stát zprovozňovat v příštích letech.

K dalšímu zjednodušení dopravních staveb by měly přispět další úpravy zákona. Na podzim loňského roku ministerstvo představilo další novelu zákona o urychlení dopravních staveb, která počítá například se zavedením kaucí za každé podané odvolání při vyřizování povolení pro stavby. Stát také připravuje nový stavební zákon.