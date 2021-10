Matějovský zařídil Mladé Boleslavi výhru 1:0 v Karviné

Karviná - Fotbalisté Karviné prohráli v desátém kole první ligy doma s Mladou Boleslaví 0:1. V tabulce zůstávají poslední a jako jediní jsou v nejvyšší soutěži stále bez vítězství. Jediný gól vstřelil devět minut před koncem kapitán hostí Marek Matějovský. Středočeský celek vyhrál poprvé po čtyřech kolech a figuruje na desátém místě.

Karvinští, kteří v týdnu dostali od vedení klubu pokutu za špatné výkony, začali aktivněji než v minulých zápasech. Už během úvodní desetiminutovky vyslali tři střely na hostující branku, do níž se po čtyřech kolech vrátil Šeda.

Na druhé straně po kličce Šindelářovi nebezpečně vypálil z úhlu Ewerton, který v předchozím kole hattrickem zmírnil domácí prohru 3:5 se Slováckem, ale domácí gólman Bolek si poradil. Poté se dvakrát ocitl v nadějné pozici nejlepší střelec hostů Škoda, ale branku pokaždé těsně minul. Těsně před přestávkou trefil domácí Bartošák z voleje jen boční síť.

Ani jeden z týmů nebyl s bezbrankovým stavem spokojen. S přibývajícími minutami rostla nervozita a s ní bylo na trávníku vidět stále více nepřesností. Nejzkušenější hráči hostů Škoda a Matějovský se pouštěli do diskusí s rozhodčím Petříkem, za což dostali žluté karty.

Středočeši si přece jen vynutili tlak a v 72. minutě při průniku Hlavatého domácí podržel brankář Bolek. O pět minut později pak zkušený gólman reflexivně zneškodnil Škodovu tvrdou střelu zblízka a vzápětí Buchta vykopl míč z brankové čáry.

Devět minut před koncem si už domácí obrana s náporem nevěděla rady. Ewerton našel Matějovského a ten zblízka poslal míč pod břevno. Pro devětatřicetiletého záložníka to byl první ligový gól od ledna.

.Karviná měla v závěru blízko k vyrovnání. V nastaveném čase se dožadovala penalty za hraní rukou, ale sudí to po konzultaci s videorozhodčím odmítl. Svěřenci trenéra Jozefa Webera nad Mladou Boleslaví doma v lize ani na šestý pokus nezvítězili a na výhru v nejvyšší soutěži marně čekají od května už 11 utkání.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Karviné): "Je to složitá situace. V nadějné první půli jsme měli trochu navrch, ale žádná situace nebyla přetavena v gól. Pak Boleslav převzala iniciativu, obraz hry se změnil. Museli jsme vystřídat Papadopulose s Bartlem a hráči, kteří tam přišli, nemají tu kvalitu, abychom mohli soupeři vzdorovat. Přežili jsme obrovskou šanci, měli jsme to dohrát do remízy. Ale po sérii tří neuvěřitelných chyb jsme dostali gól, který pro nás znamená skoro tragédii. Nové hráče už teď vzít nemůžeme, doufám, že se uzdraví někteří marodi."

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali pořádně do zápasu. Karviná měla nebezpečné závary, ale s přibývajícím časem jsme si vytvářeli nebezpečné situace. Mohli jsme být agresivnější. O poločase jsme nabádali hráče, abychom více využívali ke kombinaci prostory po stranách. Už to vypadalo, že se nám to nepodaří, ale ten nejzkušenější rozhodl. Vtloukali jsme do hráčů, že fotbal není jen o hře dopředu. Že když někdo udělá chybu, tak aby ti ostatní byli schopni to napravit. Bez chyb to nebylo, ale to myšlení se změnilo. Jsem rád, že jsme po delší době udrželi čisté konto."