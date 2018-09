Baku - Ani v předposledním dnu mistrovství světa judistů v Baku se nedočkala česká výprava většího úspěchu. Ve váhové kategorii do 100 kilogramů sice Michal Horák porazil Alžířana Iljáse abú Jákúba držením, ale následně nestačil na světovou šestku Jorgeho Fonsecu z Portugalska. Alice Matějčková při své premiéře na světovém šampionátu svedla vyrovnanou bitvu s Ruskou Aleksandrou Babincevovou, ale nakonec prohrála.

Jednatřicetiletý Horák teprve v polovině roku přešel do nižší váhy, aby si v nejtěžší kategorii nekonkuroval s Lukášem Krpálkem, a musel kvůli tomu shodit přes 20 kilogramů. Snížení hmotnosti mu prospělo a proti zkušenému Alžířanovi předvedl dobrý výkon. Hlídal si jeho silné zbraně a ve vhodnou chvíli sám zaútočil a udržel soupeře na zemi.

"Bylo třeba se s ním hodně pohybovat, aby se nedostal do háku. Pak jsem párkrát zkusil pod něj vlézt, napotřetí si to neblokoval, tak jsem ho hodil do držení," popsal Horák.

Dobře se pral i s favorizovaným Fonsecou. Takticky čekal na závěr, kdy soupeř už bude unavený, jenže nepohlídal si jeden útok, Portugalec získal wazari a při Horákově snaze o odpověď následně i ippon.

"Byl jsem na něj připravený, věděl jsem, že ho musím na začátku zastavit, dokud je silný, a že šanci budu mít na konci. Dvakrát jsem jeho nástup zastavil, ale dvakrát mě hodil. Napoprvé jsem blbě stál, tak jsem musel víc tlačit a on toho využil," litoval Horák. Připíše si ale do žebříčku 200 bodů a výrazně poskočí ze současné 233. příčky až k první stovce.

"Michal se mi líbil. Skvělé taktické vedení obou zápasů. Šel s oběma soupeři tak, jak měl. Bohužel s Fonsecou jednou zaspal a nabídl se mu. Ale jeho vystoupení se mi líbilo a rozhodla jediná chybička. Kdyby se s ním dostal do poslední minuty za vyrovnaného stavu, mohlo to skončit jinak," ocenil výkon svěřence reprezentační trenér Petr Lacina.

Podobně na tom byla Matějčková, první česká judistka na MS od roku 2011. S Ruskou sváděla vyrovnanou bitvu, měla i nadějné nástupy do chvatů, ale v závěru ji soupeřka hodila na záda.

"I když jsem prohrála, tak to budu hodnotit kladně, protože se mi pralo úplně super. Čekala jsem, že to bude horší. Myslím si, že jsme měla v zápase navrch, nástupy jsem tam měla super, bylo několik možností ji hodit, ale bohužel jsem to nedotáhla do konce. A pak jsem tam udělala jednu chybičku a spadla jsem na ippon," litovala.

"Nervozita byla velká, ale na žíněnce to ze mě spadlo. Před zápasem to ale bylo strašné, klepalo se úplně všechno, nejen kolena. Je ale super, že jsem tu mohla být. Nikdy jsem nečekala, že bych se mohla dostat až sem," dodala dvacetiletá judistka.

"Byla blízko, měla nádherný nástup do seoi-nagy, kterou jsme trénovali. Pak tam byla chybička, ke konci odcházejí síly, trochu nervozity, ale nebylo na ní vidět, že je poprvé na mistrovství. Prala se úžasně," řekl bývalý reprezentant Jaromír Ježek, který se nyní jako trenér věnuje judistkám.

"Předvedla nádherný výkon, za který ji chválím, taková budoucí hvězdička mezi námi je. I mezi juniorkami se rodí hvězdy. Mají výsledky na mezinárodních soutěžích a tvoří se dobrá parta. Budeme doufat, že přijdou další a bude se to nabalovat, tým se rozroste. A když tu viděly Alici, jak se prala, dodá to týmu velkou sebedůvěru," věřil ježek v další posun ženského juda.