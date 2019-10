Matadorka Kvitová pojede na Masters hrát dobrý tenis

Praha - V dobrém rozpoložení dnes tenistka Petra Kvitová dobalí a v úterý brzy ráno vyrazí do Číny na poslední štaci sezony. Posedmé v kariéře si zahraje Turnaj mistryň, a to i poté, co kvůli zranění musela upravovat program.

"Pokaždé je dobrý pocit se kvalifikovat a je to výjimečné, ale letos to bylo opravdu se zdravotním zápolením a vynecháváním turnajů. Po tom všem jsem ráda, že jsem se tam dostala," řekla vítězka Masters z roku 2011 na tiskové konferenci.

Devětadvacetiletá Kvitová v úvodu roku vyhrála turnaj v Sydney a na Australian Open došla do finále. Pak hrála finále i v Dubaji a další titul přidala na antuce ve Stuttgartu, ale před Roland Garros si poranila předloktí levé ruky. Proto méně trénovala a od června odehrála jen pět turnajů. "Tak nějak to v mé kariéře chodí, takže jsem si na to už trošku zvykla," řekla svěřenkyně Jiřího Vaňka.

Na nedávných čínských akcích ve Wu-chanu a Pekingu se opět převedla v lepším světle. Zahrála si semifinále a čtvrtfinále. "Měla jsem tam aspekty ve hře, které jsou mé, a to agresivní hru, a když to i spadne do kurtu, tak to je fajn. To jsem tam měla, z toho mám dobrý pocit a doufám, že poslední turnaj sezony bude podobný."

Na Turnaji mistryň hrála v letech 2011 až 2015 a loni. "Už jsem matadorkou," usmála se po zmínce, že je posedmé mezi osmičkou nejlepších hráček sezony. "Je to turnaj za odměnu, ale nepojedu si to jenom užít, ale budu chtít hrát dobrý tenis. Může se stát cokoli. Tenis mě fakt baví, tak se pojedu hlavně pobavit."

Hrát dobře a bavit se bude moci i díky lepšícímu se předloktí. "Ruka natéká a bolí jenom občas, když se hrají delší zápasy, ale není to nic hrozného. Zlepšuje se," poodhalila a přitakala, že na levačce, v které drží raketu, bude mít stále návlek. "Ale budu pak dělat všechno možné, abych další sezonu začala bez něj."

Má ráda systém turnaje, v kterém se hráčky rozdělí do dvou skupin a z každé postoupí dvě do semifinále. "Hraje se o každý game, set a zápas. Už jednou se mi stalo, že jsem ležela na masážním stole s tím, že další den letím domů, a pak jsem hrála semifinále a poté finále," připomněla rok 2015. "Nedá se počítat s ničím. I když prohrajete zápas, tak je šance jít dál. To je na tom hezké."

Před pátečním losem má jisté jen to, že ve skupině nenarazí na letošní vítězku US Open Biancu Andreescuovou z Kanady. Možné soupeřky ale stejně neřeší. "Je mi to asi jedno," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu. Všem naopak v legraci vzkázala, kdo je pod jménem Kvitová čeká: "Nebezpečná levačka."

Nové dějiště Turnaje mistryň Šen-čen trochu zná. Před třemi lety tam na akci WTA hrála semifinále a o rok později zde onemocněla. "Teď to bude v jiné části města a v hale. Bude to na úrovni, Číňané udělají všechno, aby to bylo unikátní," očekávala.

Kvitová doufala, že přijdou do hlediště fanoušci. Minimálně ti její čínští, od kterých dostává dárky a při zápasech volají v češtině oblíbený povzbuzující pokřik: "Pojď!" "Ve Wu-chanu na mě jedna zakřičela hodně štěstí, čehož si vážím," uvedla tenistka. Přízeň čínských fanoušků získala díky přátelství s Li Na. "S proslovem, který jsem měla za hráčky, když se v Pekingu loučila. Bylo to hodně emocionální," řekla.

Před odletem stihla v sobotu zápas Slavie ve fotbalové lize, ale přijde o Ligu mistrů s Barcelonou. "Bohužel, ale užila jsem si to na lize. Nebyla to Barcelona, ale Příbram, ale nevadí. Jsem ráda, že jsem něco stihla," řekla Kvitová a měla i tip, jak zápas s favoritem dopadne. "Jako věrná fanynka Slavie si myslím, že třeba vyhraje 1:0."