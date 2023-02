Masopustní průvod v Pelhřimově se konal v neobvyklou dobu, kvůli prázdninám

Pelhřimov - Pelhřimovem odpoledne prošel masopustní průvod. Termín organizátoři zvolili s ohledem na to, že příští týden budou v kraji jarní prázdniny. Obvykle se akce koná v souladu s lidovým zvykem v úterý před Popeleční středou, která je letos 22. února. O prázdninách by byl o průvod zřejmě menší zájem, chybět by mohl i orchestr základní umělecké školy, který se masopustu účastní, řekla ČTK Vlasta Vlčková z Kulturních zařízení města Pelhřimova. Masopust se ve městě koná od roku 2004.

Předtím lidová slavnost ve městě desítky let chyběla. Jedním z těch, kteří chtěli před 19 lety tradici obnovit, byl Ladislav Teisler. "Bylo to takové spontánní, bylo nás u toho víc. Obyčejně jsme byli kluci z vesnice, kde se masopusty držely. Dali se do toho i hasiči a udělali jsme takovou tradici, která se drží, zaplať pánbůh. Město si to potom převzalo, zapojily se do toho školy a udělala se z toho taková krásná tradice," řekl ČTK Teisler. Je podle něho radost sledovat, jak město dokáže ožívat a lidé se společně radovat.

Pekárna Adélka, kterou Teisler založil, se na pelhřimovském masopustu pravidelně podílí. Peče koblihy, masopustní jídlo z vláčného kynutého těsta. Podle Vlčkové je dlouhodobým podporovatelem pelhřimovského masopustu také Řeznictví Prokeš. "Ten nám dodává dlouhou tlačenku, Adélka nám zase dává koblížky pro dětské účastníky," řekla Vlčková.

Čtyřmetrovou tlačenku mohli účastníci vidět a hlavně ochutnat na Masarykově náměstí, kam asi 200 metrů dlouhý průvod masek dorazil po průchodu třídou Legií, Nádražní a Tylovou ulicí. Na trasu dlouhou přes jeden kilometr se vydal okolo 14:30 od kulturního domu Máj. Součástí průvodu byl i kočár tažený koňmi, vezli se v něm představitelé pelhřimovské radnice. Na náměstí nechybělo defilé masek, které nakrátko získaly od místostarostů vládu nad Pelhřimovem.

Masopust, někde označovaný jako ostatky nebo fašank, je tradičním lidovým svátkem. Nesl se vždy ve znamení zábav a bujarého veselí, které vrcholí v jeho posledních dnech. Masopust začínal svátkem Tří králů a pokračoval až k Popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi.

Ve většině obcí na Vysočině se masopustní obchůzky masek konají o víkendech, Moravské Budějovice na Třebíčsku budou Pochovávání basy, což symbolizuje konec masopustního veselí, pořádat v úterý 21. února v kulturním domě Beseda.