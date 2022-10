Masopust prožil nádherné derby, dojala ho hymna v podání manželky a pak dal gól

Praha - Slávistický fotbalista Lukáš Masopust prožil pražské derby, na které jen tak nezapomene. Devětadvacetiletého obránce před výkopem šlágru 13. kola první ligy v Edenu dojala státní hymna v podání manželky Hany, poté třetím gólem přispěl k výhře 4:0 a se spoluhráči oslavil nejvyšší vítězství nad letenským rivalem v samostatné historii. Masopust věří, že jeho tým nadobro zažehnal nedávnou nepovedenou sérii a ve zbytku sezony dokáže v tabulce předehnat vedoucí Plzeň.

"Trošku jsem se bál, že kdyby se náhodou zápas nepovedl, abych nějak nedostal sežrat, že manželka zpívala. Občas to tak bývá. Je to prostě nádherný večer. Jsem šťastný hlavně za manželku, že se jí splnil sen. Všichni ji moc chválili," řekl na tiskové konferenci Masopust.

Když jeho žena před vyprodaným stadionem zpívala hymnu, neskrýval dojetí. "Jsem na ni moc pyšný. Zpívá odmala, chodila na ZUŠ (základní uměleckou školu), studovala konzervatoř v Praze. Pak zkoušela nějaké muzikály, což se jí bohužel nepovedlo. Do toho se nám povedly dvě krásné děti, tak musela od zpívání trochu upustit. Jejím velkým snem bylo zazpívat si hymnu před nějakým velkým zápasem. (Mluvčí) Michal Býček to zařídil a vyšlo to. Byla skvělá," uvedl Masopust, který připustil, že sám takový talent jako žena nemá. "Já zpívám a ona se směje," doplnil český reprezentant.

Ve 30. minutě se prosadil z dorážky a s pomocí břevna zvýšil na 3:0. Jeho tým poté do přestávky přidal ještě čtvrtý gól. "Od začátku jsme plnili přesně to, co jsme si řekli před zápasem. Chtěli jsme hrát balony za obranu a náročný, náběhový fotbal. Byli jsme za to odměněni čtyřmi góly do poločasu. Druhý poločas jsme si velice zkušeně pohlídali a hráli přesně to, co jsme potřebovali," prohlásil Masopust.

Slavia oplatila Spartě porážku ze závěru nadstavby minulé ligové sezony a připsala si nejvyšší vítězství v derby do rozdělení federace. "Je to super, ani jsem to nevěděl. Jsem za to pochopitelně moc rád a myslím si, že jednou se bude na ty naše časy tady ve Slavii krásně vzpomínat. Na to, co se tady dokázalo a uhrálo," pochvaloval si Masopust.

Jeho tým si připsal třetí soutěžní výhru po sobě a zvedá se po předchozí sérii tří porážek. "Derby je vždy specifický zápas, byl daleko víc otevřený, než by hrál v Edenu jiný tým. Další kolo budeme zase dominantní na balonu a soupeř bude spíš zalezlý. Budeme muset dobývat, nebude tam tolik prostoru. Zápasy budou zase o něčem jiném. Ale já věřím, že všichni jsou teď na nějaké vlně, jsou šťastni, že se to zvládlo. Tohle nadšení si musíme přenést do dalších zápasů," uvedl Masopust.

Slavia nadále ztrácí z druhého místa tabulky čtyři body na obhájce titulu z Plzně. "Jsme rádi, že Sparta nešla před nás, což se mohlo stát. Jsme rádi, že jsme odskočili. Plzeň je před námi, ještě má zápas k dobru. Ale když si to vezmu zpětně, my jsme vloni taky po podzimu vedli tabulku a nakonec jsme to ztratili. Sezona je ještě dlouhá. Věřím, že půjdeme zápas od zápasu a zvládneme to," dodal Masopust.