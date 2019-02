Praha - Evropské země postupně zjišťují, kam všude bylo dovezeno maso z polských jatek, kde se zpracovávaly nemocné krávy. Do Česka se podle ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, až 600 kilogramů hlásí Slovensko a další stovky kilogramů pak Francie nebo Portugalsko. Zasaženo je podle Evropské komise nejméně 14 zemí, unijní úřady zahájily vyšetřování.

Maso z problematických polských jatek skončilo v Česku v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Zásilka z Nového Bydžova o hmotnosti přes 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka zpět do Polska. Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata. Je podle něj možné, že maso ve Varnsdorfu je už zkonzumované.

¨

Video: Ministr Toman ke kauze polského hovězího

01.02.2019, 17:00, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK/Video

Ministr Toman řekl, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. ČR případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do ČR nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo na české území přes jiné unijní země.

O problému Evropany informovalo Polsko v evropském systému varování pro potraviny, inspektoři SVS vyrazili do podniků, které maso přijaly. Konzumace hovězího z nemocných krav může lidem způsobit vážné zdravotní problémy. Jde o otravy z jídla se závažným průběhem, zánět mozkových blan, zánět kostí a kloubů nebo o těžkou formu sepse. Problémem může být léčení zvířat antibiotiky, můžou tak vznikat rezistence, lidé na něj mohou být alergičtí. Čeští veterináři v tomto týdnu zesílili kontroly dováženého polského hovězího masa, kontroly jsou však stále namátkové.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala dnes agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Polský ministr zemědělství Krzysztof Ardanowski tvrdí, že jde o nahodilý případ, který silně poškozuje pověst polských potravin.

Stejně jako v Česku i v jiných zemích zesílily veterinární správy své kontroly polského masa. Až 600 kilogramů masa z problémových jatek v Polsku dovezených na Slovensko je upřesněním dřívějšího odhadu asi 300 kilogramů. Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná o aféře hovořila s polským velvyslancem na Slovensku. "Slíbil, že nechají prověřit i další jatka. Říkáme, že zavedení kamerového systému nestačí. Nejdůležitější je fyzická přítomnost veterinárního lékaře, který zkontroluje zvíře a jeho zdravotní stav před porážkou," řekla dnes Matečná.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko. Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume dnes oznámil, že do Francie se dostalo 800 kilogramů zkaženého masa a z toho 150 kilogramů bylo zabaveno. Portugalské úřady uvedly, že zabavily 99 kilogramů podezřelého hovězího z Polska a nařídily ho zničit.