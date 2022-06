Maslák chce na mistrovství republiky potrápit tréninkového parťáka Šorma

Praha - Čtvrtkař Pavel Maslák se v plné síle chystá na mistrovství republiky. Favorita vidí ve svém tréninkovém kolegovi Patriku Šormovi, který se zatím jako jediný z Čechů dostal v této sezoně pod 46 sekund. Maslák se po zranění zadního stehenního svalu vrátil výhrou na extralize v Plzni v čase 46,35.

"Patrik na tréninku i teď v závodě vypadá mnohem lépe než já. Nedám mu to zadarmo a doufám, že ho potrápím," řekl Maslák na dnešní tiskové konferenci. Český rekordman má ve své hlavní disciplíně jen jeden titul, protože v dobách své nejlepší formy většinou testoval rychlost na dvoustovce.

Plzeňský výkon byl jeho nejlepší venku od roku 2018. "Překvapilo mě to hodně, byly tam super podmínky, neměl jsem žádné očekávání a šel jsem do toho s čistou hlavou," vzpomínal na deset dní starý závod. Cítí, že by mohl běžet ještě rychleji. "Kdyby se mnou někdo běžel v cílové rovince, tak už jen tím bych čas taky stlačil. Rezervy tam byly, což je dobré. Věřím si na čas pod 46, doufám, že ho zopakuju," uvedl trojnásobný halový mistr světa i Evropy.

Atmosféra národního šampionátu bude mnohem vypjatější než na extralize. "Nevím, jestli si to v Hodoníně nezkazím hlavou. Budu moc chtít a třeba to překopnu a nebudu mít pak dost sil," naznačil možná úskalí.

S pátým mužem letošního halového mistrovství světa Šormem se zatím nehecují. "Asi ani žádné špičkování nebude. Víme, jak na tom jsme v tréninku a očekáváme, jak to dopadne," řekl Maslák. S konkurentem ve skupině se už smířil. "Samozřejmě to není jednoduché, ale už jsem si na to zvyknul. V tréninku je to taky něco jiného, mně jdou jiné věci než jemu. Takže je to o tom si to nastavit a počítat s tím," řekl svěřenec Dalibora Kupky.

Pro mistrovství světa se bude soustředit na to, aby se dostal do české čtvrtkařské štafety. Rád by zabojoval o individuální start na evropském šampionátu v Mnichově. "Jestli to vyjde na Evropu, to se uvidí. Teď jsem podle mě jednatřicátý a berou nás 36, takže když se mi na mistrovství republiky povede dobrý čas a dobré umístění, tak by to teoreticky mohlo stačit," přemítal.

Má větší energii než v poslední době. "Teď jsem se vrátil tak dobře, že se mi vrátila radost a chuť je zase větší. Věřím, že mám dobře našlápnuto," dodal.