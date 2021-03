Masarykův onkologický ústav podal bamlanivimab první pacientce

Brno - Masarykův onkologický ústav v Brně dnes podal první pacientce lék bamlanivimab proti nemoci covid-19. Lék dostala přes infuzi. Žena má nádorové onemocnění plic a rozvinutí nemoci covid-19 by mohlo přinést komplikace. Novinářům to řekl ředitel nemocnice Marek Svoboda.

Podle ředitele je pacientka pozitivní na covid-19 od středy, tedy méně než tři dny. "Je u ní vysoké riziko vzniku komplikací kvůli nádorovému onemocnění plic, ale současně má v tento okamžik minimální příznaky. Není dušná, nemá vysoké teploty, které by ji vedly k vyčerpání, nemá kašel," uvedl Svoboda. Covid-19 postihuje právě plíce.

Pokud by se podle Svobody u ženy rozvinul koronavirus, mohla by skončit na intenzivní péči. "Nyní ale nemá zhoršenou dušnost, není hospitalizovaná, takže vše můžeme řešit ambulantně. Lék má příznivé spektrum nežádoucích účinků ve srovnání s remdesivirem, je to čistá lidská protilátka, není to biologický produkt," řekl Svoboda.

Aplikace je podle něj jednoduchá pomocí infuze. "Trvá 30 nebo 60 minut podle toho, jak se lék naředí. Po podání je pacient hodinu pozorován," poznamenal ředitel. Podle něj je účinnost léku ověřená studiemi. "Víme, že za osm, 11 i 29 dnů po podání měli pacienti menší potřebu hospitalizace nebo návštěvu pohotovosti z důvodu špatného vývoje nemoci covid," dodal.

Už v únoru ministerstvo povolilo použití léku bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Minulý týden jej zdravotníci podali prvním pacientům. Česko objednalo dalších 2500 dávek. Bamlanivimab je pro pacienty s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci, skončit v nemocnici a je u nich i riziko úmrtí. Dostávají ho krátce po nakažení. Medikament obsahuje takzvané monoklonální protilátky, které znemožňují viru vstoupit do buněk. Napodobují tak činnost imunitního systému a zmenšují rozsah poškození plicní tkáně. Podle výrobce omezuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent.