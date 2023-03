Martincová vybojovala v Miami první výhru v sezoně, další tři Češky vypadly

Miami - Tereza Martincová porazila v úvodním kole turnaje v Miami německou tenistku Tamaru Korpatschovou 4:6, 6:4, 6:3 a na čtvrtý pokus vybojovala první letošní výhru v hlavní soutěži WTA Tour. Další tři české hráčky hned v prvním kole vypadly.

Kateřina Siniaková skrečovala dobře rozehraný zápas s Američankou Claire Liuovou za stavu 6:3, 3:3. Patnáctiletá Brenda Fruhvirtová prohrála s Číňankou Wang Sin-jü 0:6, 5:7. Její starší sestra Linda nepotvrdila roli favoritky v utkání s Kanaďankou Katherine Sebovovou a 172. hráčce světového žebříčku podlehla 2:6, 6:4 a 4:6.

Martincová prošla v Miami kvalifikací a poradila si i s Korpatschovou, která je v žebříčku o 26 míst výše. V hlavní soutěži uhrála zápas poprvé od loňského října, kdy byla v Ostravě ve čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude třináctá nasazená Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová.

Siniaková si v druhé sadě nechala ošetřit pravou ruku, ale nakonec v utkání nemohla pokračovat. Na Floridě má světová deblová jednička plnit s Barborou Krejčíkovou pozici nejvýše nasazeného páru ve čtyřhře, v níž ovládly předchozí turnaj v Indian Wells.

V Miami záhy dohrála i Brenda Fruhvirtová. Talentovaná česká hráčka startovala na floridském podniku WTA 1000 na divokou kartu, ale premiérového úspěchu mezi elitou se zatím nedočkala. Letos Fruhvirtová vypadla v prvním kole v Aucklandu a na Australian Open, kam se probojovala z kvalifikace a zažila grandslamový debut.

Linda Fruhvirtová nečekaně podlehla po více než dvou hodinách Sebovové, která si připsala nejcennější výhru v dosavadní kariéře. Sedmnáctiletá česká tenistka, která se v lednu blýskla postupem do osmifinále Australian Open, letos vypadla hned v prvním kole teprve podruhé.

V posledním kole kvalifikace neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál s Australanem Jordanem Thompsonem 4:6, 6:3, 3:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Wang Sin-jü (Čína) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:0, 7:5, Hibinová (Jap.) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 6:3, Kosťuková (Ukr.) - Cocciarettová (It.) 6:3, 6:2, Beguová (Rum.) - Ealaová (Fil.) 6:2, 7:5, Liuová (USA) - Siniaková (ČR) 3:6, 3:3 skreč, Kalinská (Rus.) - Jiménezová Kasintsevová (And.) 6:4, 6:2, Marinová (Kan.) - Putincevová (Kaz.) 7:6 (7:4), 6:2, Björklundová (Švéd.) - Paoliniová (It.) 4:6, 6:4, 6:4, Mertensová (Belg.) - Parksová (USA) 6:1, 6:4, Martincová (ČR) - Korpatschová (Něm.) 4:6, 6:4, 6:3, Sebovová (Kan.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 4:6, 6:4, Siegemundová (Něm.) - Šarífová (Egypt) 6:3, 6:4, Giorgiová (It.) - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4).