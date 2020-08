Martin Fuksa opět po dvou letech získal na MČR sedm titulů

Račice (Litoměřicko) - Rychlostní kanoista Martin Fuksa po dvou letech opět získal sedm zlatých medailí na mistrovství republiky. Sedmadvacetiletý reprezentant dnes zakončil úspěšnou akci v Račicích třemi triumfy. Čtyři zlaté medaile v Labe aréně získala druhá česká kanoistická hvězda, kajakář Josef Dostál.

Fuksa v předešlých třech dnech kraloval na singlu i deblu s mladším bratrem Petrem na tratích 500 a 1000 metrů. Dnes nejprve dvakrát ovládl dvoustovku a v závěru uspěl i na pětistovce v kategorii C4.

"Jsem rád, že to mám za sebou, a dá se říct, že mi spadl kámen ze srdce. Není to úplně jednoduché, i když moje ambice jsou jiné než závodit v České republice. I tak je to složité. Program byl náročný, jsem rád, že to vyšlo, a dá se říct, že jsem si i oddychl," řekl Fuksa ČTK.

Radost měl i ze závěrečné jízdy na čtyřkanoi. "Užil jsem si rychlou jízdu, což bylo super. Na singlu ani deblu takhle rychle nejedeme a asi nikdy jsem nejel v takhle dobrém složení. Možná naposledy na svěťáku v roce 2013," přiznal Fuksa, který letos jel s Filipem Dvořákem, bratrem Petrem a Antonínem Hrabalem.

Další dva tituly v Račicích získal kajakář Dostál, který po kilometru a dvoustovce ovládl i 500 metrů a uspěl také na čtyřkajaku. Individuálně se mu však nepodařilo zajet historicky nejrychlejší čas, jak plánoval. Za neoficiálním světovým rekordem zaostal o více než tři sekundy. Vzhledem k povětrnostním podmínkám mu ale již na startu bylo jasné, že neuspěje.

"Foukal vítr, který opravdu žene, ale v úplně opačném směru," pousmál se Dostál, který jasně vyhrál. "Samozřejmě jsem rád, že jsem klukům ujel a ujel jsem jim o tolik. Ale zklamání tam trošku je. Když jedu ve vrcholné formě pětistovku, tak je bohužel protivítr... Kdyby to bylo po větru, tak to opravdu odpovídá světovému rekordu," byl přesvědčen sedmadvacetiletý kajakář.

Trojnásobný olympijský medailista sice v Račicích společně s Radkem Šloufem trochu nečekaně prohrál na kilometru s dvojicí Jakub Špicar, Daniel Havel. "Přišli jsme na to, že na deblkajaku jsme letos přípravu trošku podcenili, což by se příští rok nemělo opakovat. Samozřejmě, prohra mrzí, ale rozhodně nelámeme pádla. Kluci jeli velmi dobře," uznal Dostál.

Celkově byl spokojený. "Výsledky slušné, časy, na povětrnostní podmínky, taky dobré. Škoda, že tam nepadly žádné osobní rekordy, i když jsem troufale říkal, že by mohl padnout i ten světový," dodal Dostál.

Reprezentační trenér Pavel Hottmar byl s průběhem čtyřdenního šampionátu spokojený. "Jsem rád, že jsou všichni zdraví a udrželi si v současné nelehké situaci motivaci do tréninku. A předvádí výkony, které jsme si představovali. Jen doufám, že přípravu uplatní i v září na Světovém poháru," řekl Hottmar a poukázal na plánované mezinárodní závody v Szegedu.

V Maďarsku by se měl představit maximální počet českých posádek. Je však prakticky jisté, že mezi nimi nebude Dostál a zřejmě ani Martin Fuksa. "Pepa s Radkem Šloufem vzhledem k přípravě na Tokio již dříve deklarovali, že následující měsíc budou věnovat odpočinku. Martin se zřejmě bude rozhodovat na základě situace. Pokud nebude na konci srpna jasná, nedivil bych se nikomu, že ztratí motivaci se dále připravovat," dodal Hottmar.

500 m:

Muži:

K1: 1. Dostál (Dukla Praha) 1:38,974.

K4: 1. Šlouf, Dostál, Kukačka, Vorel (Dukla Praha/USK Praha) 1:22,614.

C4: 1. Dvořák, M. Fuksa, P. Fuksa, Hrabal (Dukla Praha) 1:37,561.

200 m:

Muži:

K2: 1. Seidl, Zavřel (USK Praha) 33,220.

C1: 1. M. Fuksa (Dukla Praha) 41,384.

C2: 1. M. Fuksa, P. Fuksa (Dukla Praha) 37,985.

Ženy:

K1: 1. Paloudová (USK Praha) 42,151.

K2: 1. Sobíšková, Galádová (Dukla Praha/Sparta Praha) 39,286.

C1: 1. Ježová (Dukla Praha) 51,819.

C2: 1. Ježová, Řáhová (Dukla Praha) 46,362.