Maroon jako první hokejista od 80. let vyhrál Stanleyův pohár třikrát po sobě

Finále play off NHL - 5. zápas:Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens. Hokejista Tampy Pat Maroon líbá Stanleyův pohár. ČTK/AP/Gerry Broome

Tampa (USA) - Ziskem třetího Stanleyova poháru za sebou se útočník Tampy Bay Pat Maroon zapsal do historie NHL. Vyhrát nejcennější hokejovou trofej tolikrát v řadě se naposledy povedlo 16 hráčům New York Islanders, kteří to v letech 1980 až 1983 dokázali dokonce ve čtyřech po sobě jdoucích sezonách. Maroon v roce 2019 uspěl s rodným St. Louis a následně dvakrát s Lightning. S floridským celkem však tentokrát vyhrál za úplně jiných podmínek než poprvé.

Maroon je prvním hráčem od dob Eda Litzenbergera, který Stanley Cup slavil třikrát s dvěma různými týmy. Litzenbergerovi se to mezi lety 1960 až 1964 povedlo čtyřikrát - jednou s Chicagem a třikrát s Torontem.

"Jsem v dobré společnosti. Cítím se opravdu požehnaně, miluju hokej. Každý den tvrdě dřu. Někdy se vám podaří hrát za dobré týmy, v nichž dostanete slušnou roli. Přišel jsem do Tampy a cítil, že máme šanci uspět. Jedno vítězství ve Stanley Cupu toho vyžaduje hodně, ale dvě ještě víc," řekl Maroon na on-line tiskové konferenci po pátém finálovém utkání, které Tampa Bay vyhrála po gólu Rosse Coltona 1:0.

"Mám velké štěstí, že jsem byl součástí tří jízd a tří hodně dobrých týmů. Možná mě nevidíte na střelecké listině, ale snažím se přispívat jinými věcmi. Ozvu se, když je třeba, a trochu tým uklidním. Nedokážu to teď slovy vyjádřit. Už na konci zápasu jsem brečel. Nedokázal jsem si ani sundat výstroj, protože vyhrát třikrát za sebou je něco výjimečného. Potřebujete k tomu 25 chlapů. To se nám povedlo a na každého z nich jsem velmi pyšný," uvedl třiatřicetiletý Američan.

Loni se play off NHL dohrávalo kvůli pandemii koronaviru bez diváků v Edmontonu a Torontu. Tampa Bay tehdy v "bublině", odříznutá od okolního světa, strávila přes dva měsíce. Letošní vyřazovací boje ale hrála už doma s postupně se navyšující kapacitou haly. Triumf oslavila před zraky 18.110 diváků.

"Tohle vítězství je speciální. Je těžké obhájit pohár. Být součástí takového mužstva je mimořádné, prostě úžasné. Mám radost, že tentokrát mohla dorazit i rodina a mohl jsem s ní slavit," prohlásil Maroon.

Pochválil ho i trenér Jon Cooper. "Kluci jsou hvězdami v různých směrech. Nemůžete říct, že když někdo neudělá 100 bodů, není to hvězdný hráč. Někteří kluci jsou hvězdami v kabině, na střídačce. Spoluhráči k Pattymu tíhnou. Pokaždé říká ty správné věci, když jsou třeba. Má svůj styl. Pro nás je hvězdou," konstatoval třiapadesátiletý kouč.