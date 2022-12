Maroko může proti Chorvatsku získat pro Afriku první bronz z fotbalového MS

Dauhá - V sobotu se rozhodne o prvních medailistech fotbalového mistrovství světa v Kataru. Zatímco Maročané se mohou stát prvním africkým týmem, který dosáhne na cenný kov, Chorvaté by bronzem navázali na stříbro z minulého šampionátu. Zápas se odehraje od 16:00 SEČ na Chalífově mezinárodním stadionu v Dauhá a odřídí ho katarští rozhodčí v čele s hlavním Abdulrahmánem Džasím.

Duel bude reprízou zahajovacího utkání skupiny F, ve kterém branka nepadla. Chorvatsko hrálo na turnaji 0:0 po základní hrací době dokonce třikrát.

Na pevnou defenzivu spoléhá i Maroko. Historicky první africký semifinalista MS inkasoval až do středeční porážky 0:2 s Francií jen jednou, také před bitvou o třetí místo ale řeší kouč Valíd Radžradžuí zdravotní problémy obránců. Těsně před semifinále znovu vypadl ze sestavy Najíf Adžuird a během první půle si obnovili zranění další klíčový stoper a kapitán Romain Saís i krajní bek Nussajír Mazráví.

"Sužují nás zranění, máme hodně hráčů, kteří jsou připravení tak ze 60 nebo 70 procent," přiznal Radžradžuí. "Šanci nejspíš dostanou i další hráči. Bude to náročné i po psychické stránce, ale chceme medaili," ujistil sedmačtyřicetiletý kouč.

Maroko je největším překvapením turnaje. Ve skupině zdolalo Kanadu s Belgií a ve vyřazovací fázi přešlo přes další evropské giganty Španělsko a Portugalsko. "Jsme hrdí na to, co jsme dokázali. Dali jsme do toho zatím všechno, to je nejdůležitější. Všichni Maročané na nás musí být hrdí, reprezentujeme tu ale i celý africký kontinent," uvedl Radžradžuí.

Chorvatsko usilovalo o druhou finálovou účast po sobě, na stříbro z roku 2018 už ale nenaváže. Po úspěšných penaltových rozstřelech v osmifinále s Japonskem a ve čtvrtfinále s Brazílií mělo úterní utkání s Argentinou tentokrát jasný průběh (0:3).

"Hráčům nemám co vytknout. Prohráli jsme, ale musíme zvednout hlavy a zabojovat o další medaili," řekl trenér Zlatko Dalič.

Chorvatsko ze šesti utkání na šampionátu zvítězilo v základní hrací době pouze nad Kanadou. Přesto je blízko třetímu cennému kovu při šesté samostatné účasti na MS. Balkánský celek zvládl zápas o bronz už v roce 1998, kdy zdolal 2:1 Nizozemsko.

"Pokud by nám někdo před turnajem v Kataru řekl, že budeme hrát o bronz, brali bychom to. Pro naši malou zemi je to pořád obrovský úspěch," uvedl Dalič. "Odehráli jsme výborný turnaj, medaile je pro nás velká motivace," dodal kapitán Luka Modrič. Sedmatřicetiletý držitel Zlatého míče za rok 2018 nastoupí pravděpodobně k poslednímu utkání na MS.