Marleau vyrovnal v počtu zápasů v NHL třetího Jágra

New York - Kanadský hokejový útočník Patrick Marleau se vyrovnal s 1733 zápasy v základní části NHL na třetím místě historické tabulky NHL třetímu Jaromíru Jágrovi. Jednačtyřicetiletému Marleauovi ze San Jose chybí 34 utkání k dostižení rekordmana Gordieho Howea. Ve zkrácené ročníku kvůli pandemii koronaviru zbývá Sharks odehrát 46 duelů.

Jágr, druhý nejproduktivnější hráč historie NHL s bilancí 1921 bodů za 766 branek a 1155 asistencí, působil mezi lety 1990 a 2017 v Pittsburghu, Washingtonu, New York Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey, Floridě a Calgary. V sezoně 2004/05 hrál kvůli výluce v NHL v Kladně a Omsku, kde pak působil i mezi ročníky 2008/09 a 2010/11.

Howeův rekord měl přesto šanci atakovat v sezoně 2017/18, ale tehdy kvůli zranění kolena ukončil působení v Calgary po 22 utkáních. Naposledy v NHL nastoupil 31. prosince 2017 v Chicagu ve věku 45 let a 319 dnů jako čtvrtý nejstarší hráč historie po Howeovi (52 let a 11 dnů), obránci Chrisu Cheliosovi (48 let a 71 dnů) a brankáři Mauriceovi Robertsovi (45 let a a 345 dnů).

Marleau, jehož si San Jose vybralo v roce 1997 jako dvojku draftu, nastupoval za Sharks až do konce sezony 2016/17. Potom zamířil na dva roky do Toronta, následně se vrátil do San Jose a minulý ročník dohrál v Pittsburghu. V polovině loňského října uzavřel roční kontrakt na 700 tisíc dolarů znovu se Sharks.

V NHL má dvojnásobný olympijský vítěz z Vancouveru i Soči, mistr světa z roku 2003 z Finska a vítěz Světového poháru z roku 2004 na kontě 1189 bodů z 562 gólů a 627 asistencí. Na Stanleyův pohár nedosáhl, v play off si ve 195 duelech připsal 127 bodů (72 +55).

Pořadí hráčů s nejvyšším počtem zápasů v NHL:

1. Gordie Howe (Detroit, Hartford) 1767, 2. Mark Messier (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1756, 3. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) a Patrick Marleau (San Jose, Toronto, Pittsburgh) oba 1733, 5. Ron Francis (Hartford, Pittsburgh, Carolina, Toronto) 1731, 6. Mark Recchi (Edmonton, Vancouver, NY Rangers) 1652, 7. Chris Chelios (Montreal, Chicago, Detroit, Atlanta) 1651, 8. Joe Thornton (Boston, San Jose, Toronto) 1641, 9. Dave Andreychuk (Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Buffalo, Tampa Bay) 1639, 10. Scott Stevens (Washington, St. Louis, New Jersey) 1635, ...41. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395.