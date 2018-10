Ilustrační foto - Zpěvačka Marie Rottrová vystoupila 28. července ve veseckém sportovním areálu v Liberci, kde třetím dnem pokračoval hudební festival Benátská!. Potrvá do 29. července.

Praha - Písně na výběr soulových nahrávek Marie Rottrové, který vychází pod jménem Lady Soul, vybrala sama zpěvačka. Jde o nahrávky od konce 60. do 90. let. Album, které není výběrem hitů, nabízí vedle soulu i funky i rock, protože hranice mezi těmito žánry je velmi nezřetelná. Interpretka to řekla v rozhovoru pro ČTK.

Šestasedmdesátiletá Rottrová má několik výběrových alb. Mimo jiné před lety vydala retrospektivní album Osud mi tě přál s hity s texty Jiřiny Fikejzové a album Čas motýlů, které je výběrem jejích písní s texty Jaromíra Nohavici. "My jsme teď s kapelou udělali letní soulově laděné koncerty s dechovým obsazením a vokalistkami, na které jsem si pozvala i mého pěveckého partnera z Ostravy Petra Němce. Při přípravě turné jsme si říkali, že by bylo dobré vydat soulové cédéčko, protože doposud výběr s takovým zaměřením nebyl," uvedla Rottrová.

Název alba Lady Soul vychází z přezdívky Rottrové, která ji provází už mnoho let. "Vždycky mě strašně štvalo, když mě tak moderátoři na různých akcích uváděli a já pak vyšla s písničkami jako Řeka lásky nebo Večerem hýčkaná. Ale nakonec jsem si řekla proč na název desky nevyužít něco, co mě pronásleduje téměř celou kariéru," sdělila.

Soulový repertoár Rottrové je spojen se spoluprací s jejím někdejším pěveckým kolegou z kapely Flamingo Petrem Němcem, se kterým absolvovala letošní koncerty. "S Petrem, který zpívá i na mém posledním studiovém CD Stopy, a stejnou kapelou chystáme vystoupení i na podzim. Začínáme 23. října v Rýmařově. V prosinci pak budu mít pět vánočních koncertů společně s Vaškem Neckářem na Slovensku, kde mám mnoho příznivců. Jezdím tam poměrně často a vždy bývá vyprodáno. Slovenské publikum je moderní a takové živé," podotkla.

Rottrová před časem oznámila, že přestane koncertovat. Na rok 2013 však nečekaně připravila šest vánočních koncertů a postupně absolvovala další. "Za svým rozhodnutím jsem si stála asi rok, ale zpívání mi chybělo. Tak jsem se zase nakopla, uvědomila jsem si, že můžu a chci ještě zpívat, tak proč se toho vzdávat. Ale dělám jen tři koncerty měsíčně, tak pro svoji radost. Je úžasné vypadnout z domova, postavit se před kapelu, zazpívat si a vzít si energii od kapely a publika," uvedla Rottrová. "Všechno, co jsem potřebovala natočit jsem už natočila, písniček má tolik, že bych mohla udělat koncert v podstatě neznámých skladeb a byl by dobrý," dodala.

Zatím poslední studiové album Stopy vydala Rottrová v roce 2009. Nové zatím nechystá. "Nemám žádný impuls. O autorech bych věděla, ale nejsem si jistá, jestli chci točit nové věci, když je tak těžké je prosadit do rádií," dodala.

Rottrová, kterou hudební kritici oceňují jako zpěvačku s nezaměnitelným hlasovým zabarvením, kvalitním hudebním frázováním a citem pro vkusný repertoár, kariéru začínala v šedesátých letech v ostravských kapelách Samuel, Majestic a Flamingo (později Plameňáci). První dlouhohrající desku se skupinou Flamingo vydala Rottrová v roce 1970. Po jejím úspěchu spolupracovala se všemi velkými tanečními orchestry oné doby a textaři. V 80. letech přesídlila do Prahy. Přesto je s rodnou Ostravou stále spojována. V roce 2011 byla Akademií populární hudby uvedena do Síně slávy.