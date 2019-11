Marhoul podepsal smlouvu s prestižní hollywoodskou agenturou CAA

Los Angeles (USA)/Praha - Český režisér a producent Václav Marhoul, tvůrce oceňovaného filmu Nabarvené ptáče, podepsal smlouvu s prestižní americkou agenturou zastupující umělce Creative Artists Agency (CAA). Informoval o tom server Deadline. Marhoul ČTK řekl, že to může být první krok k práci na filmu z hollywoodské produkce.

"Jde o budoucnost," uvedl Marhoul. Od agentury dostal přibližně 20 námětů, zatím je ale neměl čas přečíst. "Pokud se mi bude nějaký líbit, můžu požádat o scénář k přečtení," doplnil.

Spolupráce může vyústit v práci pro americkou produkci. "Něco takového," řekl Marhoul na otázku, zda směřuje k natáčení v Hollywoodu. Dodal, že je to jen první krok, který by k tomu mohl vést. "Vždycky musíte dělat něco, čemu věříte. Co se vám líbí. Každopádně se tomu vůbec nevzpírám," podotkl. Byla by to podle něj pravděpodobně absolutně jiná, tedy obohacující zkušenost.

Snímek Nabarvené ptáče získal amerického distributora IFC Films a ve Spojených státech bude uveden na počátku příštího roku.

Marhoul dál objíždí festivaly po celém světě a do začátku příštího roku ho čeká klání o nominaci na cenu Zlatý glóbus i o nominaci na cenu za nejlepší zahraniční film udílený při amerických filmových cenách Oscar. Kameraman Vladimír Smutný získal na filmovém festivalu v Chicagu minulý měsíc ocenění za nejlepší kameru.

Snímek Nabarvené ptáče, natočený podle románu Jerzyho Kosińského, je hluboce dramatický příběh zabývající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé. Přestože dílo od svého vydání v roce 1965 způsobovalo a stále způsobuje silné kontroverze, získalo světový věhlas i mnoho prestižních literárních cen.

Film i kniha vypráví příběh malého chlapce, kterého v prvních týdnech druhé světové války poslali rodiče z velkého města ve východní Evropě do zdánlivého bezpečí vzdálené vesnice.

Smutný natáčel na černobílý pětatřicetimilimetrový negativ ve formátu Cinemascope. Ve filmu se vedle hlavní role, kterou ztvárnil Petr Kotlár, objevilo mezinárodní herecké obsazení v čele s hvězdami, jako jsou Harvey Keitel, Stellan Skarsgard či Udo Kier.

Pražský rodák Marhoul po absolutoriu pražské FAMU v roce 1984 začínal ve Filmovém studiu Barrandov jako asistent produkce a později i zástupce vedoucího produkce. Počátkem 90. let se stal na sedm let generálním ředitelem Barrandova. Před Nabarveným ptáčetem natočil jiné dva úspěšné filmy, Mazaný Filip a Tobruk. Hrál v Divadle Sklep, produkoval a organizoval kulturní akce. Jako manažer uměleckého sdružení Tvrdohlaví provozoval stejnojmennou prodejní galerii.