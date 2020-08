Marhoul o Nabarveném ptáčeti: Cílem je, aby lidé hledali odpovědi

Uherské Hradiště - Režiséra a scenáristu filmu Nabarvené ptáče Václava Marhoula zasáhla předloha filmu, stejnojmenný román polsko-amerického spisovatele Jerzyho Kosińského, tím, že v něm vyvolala řadu otázek. Marhoul to dnes řekl při besedě na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti. "Začal jsem to číst a už na čtvrté stránce jsem věděl, že to budu muset udělat," uvedl Marhoul.

"Kniha mě fascinovala v tom, že mně neuvěřitelně silně a strašně hluboce položila spoustu zcela zásadních otázek. Nedala mi odpovědi a nutí čtenáře, aby si je člověk hledal sám," uvedl Marhoul, kterému vytanuly otázky typu: jaký je účel lidí, proč jsou takoví, jací jsou. "Jak je možné, že si lidstvo dokáže tak navzájem ubližovat a dopouštět se takových zvěrstev. Další otázka bylo, co je zlo, dobro, láska, cit, empatie, nakolik potřebujeme zlo, abychom si uvědomovali cenu dobra," uvedl Marhoul, který nechtěl manipulovat s divákem ani být sentimentální. "Cílem bylo položit otázky, pokusit se diváky dostat do situace jako sám sebe, aby začali hledat odpovědi, které jsou strašně bolestivé," řekl.

Román je výjimečný syrovostí popisu krutostí, které vyvolává válka, odehrává se za druhé světové války ve východní Evropě. Hlavní hrdina, devítiletý židovský chlapec, se musí sám protloukat nepřátelským světem. "Mnoho lidí je zasaženo formou, to je forma násilí a brutality, která je pro mě ale nedůležitá, je logickou součástí válečného konfliktu," uvedl Marhoul, podle kterého je příběh o lásce a naději. "Většina lidí si myslí, že je to příběh o krutosti, ale pro mě je příběh položený na kontrapunktu. Kdy si uvědomíme cenu lásky, ve chvíli, kdy ji nemáme, kdy si uvědomíme cenu lidského života, když jej ztrácíme," uvedl Marhoul.

Napsal 17 verzí scénáře. "Někdy to bylo úmorné, musí se přepisovat a přepisovat, někdy jsem marně hledal inspiraci, bylo pár krizových okamžiků," uvedl Marhoul, kterému se pro film podařilo sehnat řadu známých herců, Harveyho Keitela, Udo Kiera nebo Stellana Skarsgaarda. První odhad rozpočtu filmu byl 125 milionů korun, nakonec stál 175 milionů.

Film se točil chronologicky, ve 47 lokacích a 104 natáčecích dnů, snímek je černobílý. "Moje ambice byla, aby ten film byl pravdivý, takže se v něm nesmělo mluvit anglicky, a uvědomil jsem si, že musí být černobílý, že barva by ho poškodila," uvedl Marhoul.

Film byl uveden ve světové premiéře v hlavní soutěži na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, kde obdržel cenu studentské poroty. Nabarvené ptáče se dostalo i do nominace na cenu Zlatý Glóbus i na cenu za Nejlepší zahraniční film v 92. ročníku amerických filmových cen Oscar, žádnou z nominací ale neproměnilo. V letošním ročníku filmových cen Český lev na základě 11 nominací získal osm ocenění včetně toho za nejlepší film. "Pro mě je nejdůležitější, abych se nestyděl a věděl jsem, že jsem film udělal stoprocentně, jak jsem uměl, znal a cítil," uvedl Marhoul.