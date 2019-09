Mareš opět skóroval a zařídil výhru Teplic nad Bohemians 1905

Teplice - Fotbalisté Teplic v dnešní předehrávce 11. kola první ligy zdolali 1:0 Bohemians Praha 1905 a natáhli sérii bez porážky na pět zápasů. O jediný gól se postaral Jakub Mareš, pro domácího útočníka to byl čtvrtý zásah v posledních třech zápasech.

Domácí kvůli řadě absencí nastoupili v pozměněné sestavě a situaci jim v deváté minutě zkomplikovalo zranění kapitána Admira Ljevakoviče, který musel střídat. Ještě před tím se oba celky dostaly do jediných velkých šancí prvního poločasu. Pokus Ibrahima Keity zlikvidoval teplický gólman Grigar, na druhé straně zamířil těsně vedle Jakub Řezníček.

Také po přestávce se hrál na Stínadlech svižný fotbal, ale s minimem šancí. Jako první zahrozil střelou z otočky hostující Michael Ugwu, ale o kousek minul. V 70. minutě si na přihrávku Tomáše Kučery naběhl Jakub Mareš, avšak brankář Bohemians 1905 Tomáš Fryšták vyběhl včas.

Teplický útočník si o deset minut později spravil chuť. Přesným centrem ho našel Alois Hyčka a Jakub Mareš hlavičkou do protipohybu Fryštáka poslal domácí do vedení. V dosavadním průběhu ligové sezony si připsal pátou branku a čtvrtou v posledních třech kolech.

Tepličtí prodloužili sérii bez porážky na pět zápasů a v neúplné tabulce jim se 14 body patří osmé místo. Bohemians 1905 prodloužili neúspěšnou šňůru výkonů venku, kde v dosavadních šesti zápasech získali jen bod. Pražský celek je s dvanácti body desátý.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Do utkání jsme vstoupili nervózně, protože jsme si dobře pamatovali jarní porážku s Bohemkou, která odstartovala naše problémy v závěru sezony. Soupeř byl silnější na míči a dobře kombinoval, k tomu útočníci presovali vysoko. Z toho profitovali střední záložníci Rada s Jindřiškem, kteří si místa našli. Bohemka nás kombinací dostávala pod tlak a rozhodně by se nám nemělo stávat, aby měl soupeř šanci už někdy ve dvacáté vteřině. Navíc musel kvůli zranění brzy odstoupit náš kapitán Ljevakovič. Na tlak Bohemky jsme reagovali tím, že jsme se zatáhli do bloku, vyjížděli z něj a soupeř ve druhém poločase už nic neměl, zatímco my jsme dali rozhodující gól. Tohle vítězství mě strašně moc těší."

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Poprvé jsme hráli od začátku v rozestavení s dvěma útočníky. První poločas vyzněl jednoznačně pro nás: měli jsme lepší pohyb, sbírali jsme odražené míče, vycházela nám smysluplná kombinace. Měli jsme i dostatek příležitostí, takže gól mohl být jen otázkou času. Bohužel jsme prováhali hned první šanci v úvodní minutě, způsob zakončení Keity se těžko chápe. O přestávce jsme si v kabině řekli, že rozhodne druhý poločas a nikoho nebude zajímat, jak se hrálo v prvním. Ještě prvních patnáct minut jsme měli hru pod kontrolou, byli jsme lepší a měli stoprocentní šanci Ugwem, který se uvolnil jako hráč evropské třídy, ale vystřelil jako dorostenec z okresního přeboru. Pak jsme začali kondičně uvadat a přestali sbírat odražené míče. Odpadli jsme ze zápasu. Myslím, že jsme vzadu v klidu měli uhrát nulu, ale po naší ztrátě a dlouhém nákopu jsme umožnili soupeři jít do gólové situace. Domácí to vyřešili kvalitně, v plné rychlosti, a tak ze zápasu, který jsme neměli prohrát, odcházíme bez bodu."