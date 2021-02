Marcinko rozhodl o výhře Třince nad Plzní v čase 59:57

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali ve 45. kole extraligy na svém ledě Plzeň 3:2. O výhře Ocelářů rozhodl Tomáš Marcinko svým druhým gólem v utkání v čase 59:57. Pod všechny tři branky se podepsal Jack Rodewald (1+2). Hosté hráli poprvé v sezoně bez svého lídra Milana Gulaše a pod dvou třetinách vedli 2:1, ale stejně jako v předchozích třech zápasech venku zůstali bez bodu. Domácí zvítězili v devátém z posledních deseti utkání.

Třinci chyběl produktivní centr Špaček i ve druhém zápase po návratu ze Švédských her. Plzeň začala šancí, v níž ale Suchý zblízka nepřehodil levý beton Kacetla. V dalším střídání udeřil Marcinko, když překonal Pavláta z dorážky.

Domácí Rodewald zazvonil v úvodu druhé třetiny na tyč, následující minuty ale patřily Plzni. Pour, který v elitním útoku nahradil Gulaše, vyrovnal z nenápadné akce střelou zpoza obránce. Vzápětí se Malát hezky zbavil beka a dostal se tím před Kacetla, kterého ale neprostřelil. To se povedlo až Kvasničkovi po přihrávce Dočekala zpoza branky. Vyrovnání měl na hokejce Michal Kovařčík, ale z úniku jen těsně minul levou tyčku.

Třinec vstoupil podle očekávání do třetí části aktivně. Vynutil si hned přesilovou hru, ve které zahodil Stránský gólovou šanci, ale pár sekund po vypršení trestu se prosadil na hranici brankoviště stojící Rodewald. Ke kanadskému útočníkovi se odrazil puk od tyčky po Romanově střele.

Pavlát následně udržel nerozhodný stav po šancích Michala Kovařčíka a Hrehorčáka. Kacetl byl ve třetí třetině až na střelu Poura, kterou efektně ukryl v lapačce, bez práce. Domácí se ale dlouho nemohli prosadit a zápas už směřoval k prodloužení, když se ve skrumáži před brankou prosadil bekhendem Marcinko.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme vyrovnaný zápas. Možná jsme měli více šancí, ale jejich brankář chytal velmi dobře a udržel skóre v takovémhle stavu. Přestože nám Plzeň vstřelila ve druhé třetině v podstatě z brejků dvě branky a otočila, tak hráči nesložili zbraně. Bylo ve třetí třetině znát, že chtějí vyhrát a přiklonilo se k nám štěstí, když se nám v závěru podařilo dát gól. Pořád jsem věřil a ještě jsem navíc viděl na hráčích, že mají skoro každé střídání nějakou příležitost ohrozit branku anebo se dostali do šance. Říkal jsem si, že to může vyjít. Nakonec to klaplo. Nebyl to krásný gól, ale splnil účel. Pro soupeře je to kruté. Hrál velmi dobré utkání, ale odjíždí s prázdnou."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nebyli jsme v zápase lepším týmem, ale přesto jsme sahali po bodu. Je kruté, že jsme dostali gól kousek před koncem (59:57), ale domácí byli lepší, aktivnější a měli střeleckou převahu. Dostáváme góly z předbrankového prostoru, dneska zase dva z brankoviště. Celý závěr jsme ale byli pod tlakem, přispěly k tomu i přesilovky soupeře. Už bylo předtím pár situací, které volaly po gólu. Myslel jsem si pak, že už to uhrajeme, ale neuhráli. Nevyhodili jsme puk, ten se dostal před branku a domácí tam byli důraznější. Aktivita a hra s pukem v poslední třetině byla žalostná. Kontrola puku nula a zřejmě to vyplývá, že se hráči bojí o výsledek. Jsou mladí, málo zkušení. Milan (Gulaš) je zraněný. Každý takový kvalitní hráč chybí především na ledě. I v kabině nám scházela jeho osobnost a zvlášť v naší situaci, kdy máme v sestavě plno mladých hráčů."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Marcinko (Rodewald, Kurovský), 43. Rodewald (M. Roman, Gernát), 60. Marcinko (Rodewald, Martin Růžička) - 24. Pour (Kodýtek), 31. Kvasnička (Dočekal, F. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Hrňa, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, V. Lang, Kaňák, Budík, Houdek - Pour, P. Musil, Suchý - Malát, Kodýtek, P. Straka - Rob, Kracík, Michnáč - Dočekal, F. Přikryl, M. Lang. Trenér: Čihák.