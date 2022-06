Manželství i pro lidi stejného pohlaví nikoho neomezí, uvedli autoři novely

Praha - Uzákonění možnosti manželství i pro lidi stejného pohlaví nikoho neomezí a nikomu neublíží, zdůraznili předkladatelé příslušné novely občanského zákoníku na dnešní tiskové konferenci. O šancích na její přijetí ale nechtěli příliš spekulovat. Stejnopohlavní páry by podle předlohy měly v manželství stejná práva, jako je mají žena a muž. V minulém volebním období Sněmovna o uzákonění manželství i pro homosexuály nerozhodla.

"Někdy i cesta je cíl. Naším cílem bude to, že budeme úspěšní. Proto odmítám spekulativní otázky, jestli za měsíc, za dva, za rok. Musíme to zkoušet pořád," řekl hlavní předkladatel návrhu Josef Bernard (STAN).

Podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) je důležité, že roste povědomí o nerovnosti stejnopohlavních párů vůči párům opačného pohlaví a i atmosféra ve Sněmovně je výrazně věcnější. "Už je naprosto jasné, že tak, jako jsme v reálu společnost liberální a otevřená, tak časem to zreflektuje i politická scéna," uvedla Richterová. Netroufla si ale odhadnout, zda to bude v nynějším volebním období.

Bernard označil za chybu a nedostatek právního řádu, že manželství stejnopohlavních párů neumožňuje. "Když se nám podaří tento zákon schválit, poskytneme 100.000 lidí plnohodnotný život v manželství, tak jako to má většina lidí v naší republice. Nikoho tímto zákonem neomezíme, nikomu tímto zákonem neublížíme," zdůraznil.

Podobně se vyjádřila ve videovystoupení předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která je služebně ve Švýcarsku. "Jsem přesvědčena o tom, že to dlužíme našim spoluobčanům, kteří by se rádi oženili či vdali, ale nemohou," dodala.

Richterová míní, že manželství i pro lidi stejného pohlaví není věcí, která by měla dělit liberály a konzervativce. "Jde o otázku čistě etickou, toto, že chceme rozšířit práva na ty, kteří je dosud nemají. Možnost vstoupit do manželství je přece vysoce konzervativní hodnota," řekla. Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová uvedla, že návrh zákona podporuje, protože každý člověk by měl mít možnost volby.

Předlohu podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a ANO. Podpisy podle očekávání nepřipojil nikdo z frakcí KDU-ČSL a SPD. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.