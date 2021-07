Manželé Sedláčkovi sesbírali 2572 nočníků a toalet

Pelhřimov - Nočníky, historické toalety a další předměty související po staletí s osobní hygienou sbírají přes dvě desetiletí manželé Renáta a Jan Sedláčkovi z Prahy. Ve své sbírce čítající aktuálně 2572 předmětů mají například i nočník vyrobený pro někdejšího francouzského císaře Napoleona Bonaparta, cestující zaoceánského parníku Titanic, toaletu používanou kosmonauty v sovětském kosmickém programu nebo pasti na blechy.

Fotogalerie

Část exponátů dnes sběratelé představili v Pelhřimově při příležitosti zapsání sbírky do České knihy rekordů. "Je to největší sbírka nočníků a historických toalet," řekl ČTK Josef Vaněk z pelhřimovské agentury Dobrý den, která spravuje databázi českých rekordů. Doplnil, že několik předmětů Sedláčkovi zapůjčili i do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Návštěvnici tam mohou vidět například nočníky vyrobené v první polovině 19. století nebo novější nočník z Francie, s hlavou kachny. "A máme tam i výrobek z Československa, asi z roku 1932. To je reklamní záchod, který v podstatě funguje jako popelník," doplnil.

O záležitosti spojené s osobní hygienou se Sedláčkovi začali zajímat před lety, když koupili zchátralou středověkou tvrz a začali ji opravovat. Při vyklízení ruin tam našli dva záchody. "Protože pan Sedláček je stavař, tak se nějakým způsobem dobral k tomu, že to nejsou obyčejné záchody, ale že mají jistou architektonickou a historickou hodnotu," uvedl Vaněk.

"Má to pro mě osobně jeden velký důsledek. Ke všem svým výročím, narozeninám a svátkům nedostávám nic jiného než nočníky," doplnil Jan Sedláček s nadsázkou. Ve sbírce mají manželé předměty od konce 15. století až po současnost, pocházející z celého světa. "Já tipuji, 60 až 70 zemí," řekl. Manželé je shánějí v antikvariátech, na internetu, jezdí i na světové burzy.

Sedláčkovi nezajímají jen předměty, ale dobové zvyklosti související s toaletou, které podle nich byly vždycky spíš tabu. Jak uvedli, některé jejich exponáty jsou v hodnotě "velmi slušného auta". "V současné době sbíráme spíš předměty s příběhy," doplnil Sedláček. O rozsáhlejší sbírce s tímto zaměřením jinde ve světě neví.

Depozitář Sedláčkových v Praze - Modřanech podle sběratelů funguje i jako muzeum. Provádí se tam na objednání, občas tam bývá otevřeno celý den. Výsledky své badatelské a sběratelské činnosti také shrnuli do knihy nazvané Toalety, nočníky a jiné souvislosti.