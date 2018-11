Loutky Vodníka a Čerta od Josefa Chochola z 20. let dvacátého století na snímku pořízeném 21. listopadu 2018 na výstavě Umění loutky v Brně. Na Špilberku v prostorách Muzea města Brna představují až do 20. ledna svou sbírku manželé Marie a Pavel Jiráskovi. Expozice čítá 350 loutek. Maňásci a marionety ukazují vývoj od poloviny 19. století přes secesi, modernu až do roku 1950. ČTK/Zehl Igor