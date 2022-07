Manžel Ivanky Trumpové píše o tyranském chování personálního šéfa Bílého domu

Washington - Na údajně tyranské chování Johna Kellyho, někdejšího personálního šéfa Bílého domu za minulé americké administrativy, ve své nové knize upozorňuje Jared Kushner, zeť exprezidenta Donalda Trumpa. Kelly, kterého Kushner označuje za člověka s chováním Jekylla a Hydea, prý při jedné příležitosti strčil do jeho ženy a prezidentovy dcery Ivanky Trumpové. Kelly podle listu The Washington Post (WP) popřel obvinění, obsažená v knize Kushnerových pamětí, která vyjde 23. srpna.

"Jednoho dne vyšel po rušné debatě z Oválné pracovny, Ivanka procházela hlavní halou v Západním křídle a míjela ho. Nevěděla, že je rozrušený, a pozdravila ho 'Ahoj, šéfe'. Kelly ji odstrčil a naštvaně prošel kolem," napsal Kushner v memoárové knize Breaking History: A White House Memoir (Prolomit dějiny: paměti z Bílého domu). Jeho ženy se takové chování nedotklo a nic si z něj nedělala, naštvaný personální šéf Bílého domu tím prý však "ukázal svou pravou tvář".

"Nepamatuji se na nic z toho, co tady popisujete. Je nepředstavitelné, že bych někdy strčil do ženy. Nepřijatelné," reagoval generál ve výslužbě Kelly na článek WP. Nepamatuje si prý, že by se někdy omlouval za něco, co nikdy neudělal.

Podle mluvčí Ivanky Trumpové je ale Kushnerův popis události správný. Kushner přidal také další případy nepřijatelného Kellyho chování vůči Ivance Trumpové. Podle něj vytvořil rigidní sytém a vyčítal jejímu personálu, že jej porušuje. O jejích iniciativách, například o zavedení placeného volna z rodinných důvodů nebo slevě na dani za dítě se vyjadřoval jako o "Ivančiných malinkých projektech".

Kelly se podle Kushnera choval mimořádně agresivně k čínským představitelům v Pekingu v roce 2017. "V té chvíli jsem Kellyho pochopil. Vše pro něj byla hra, jak získat převahu a kontrolu. Ponižoval lidi, aby vybudoval vztah z pozice moci. Pak využil svůj šarm a odzbrojil je. Lidem se ulevilo, že se dostali do jeho přízně," píše Kushner.

V době vlády svého tchána Trumpa působil Kushner v Bílém domě jako poradce. Kelly má za sebou práci ve vojenském námořnictvu a v Bílém domě byl druhým ze čtyř personálních šéfů. Udržel se na postu od července 2017 do ledna roku 2019.

O neshodách mezi ním a Trumpem se zmiňují i jiní. Michael Bender, novinář The Wall Street Journal, například napsal, že Kellyho ohromilo, když Trump při cestě do Evropy prohlásil, že "Hitler udělal mnoho dobrého". Trump popřel, že to řekl, a před novináři prohlásil: "Znám Johna Kellyho. Byl se mnou a nepracoval dobře, neměl dobrou povahu a postupně vyšuměl. Nebyl schopen vyrovnat se s pracovním tlakem".

Kelly se předloni svěřil se svým názorem na Trumpa přátelům. "Ohromila mne hloubka jeho nečestnosti. Nepoctivost, obchodní povaha jakéhokoli vztahu. Nejzkaženější člověk, s nímž jsem se kdy setkal," uvedl prý.