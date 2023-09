Manpower: Více zaměstnavatelů bude ve čtvrtém čtvrtletí nabírat než propouštět

Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují i ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku více nabírat zaměstnance než propouštět. Optimismus na trhu práce ale proti minulému rekordnímu čtvrtletí klesl. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 510 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR. Jeho výsledky dnes firma zveřejnila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 28 procent zaměstnavatelů, naopak 18 procent očekává snižování jejich počtu. To, že v posledním čtvrtletí změnu nechystá, uvedlo 51 procent oslovených firem. Čistý index trhu práce tak podle společnosti Manpower činí plus deset procent. V předchozím čtvrtletí to bylo rekordních plus 19 procent.

"Pro mnoho firem je situace nadále složitá a musí snižovat počty zaměstnanců. Převládá ale pozitivní nálada a uvolňovaní zaměstnanci mají velkou šanci rychle najít jiné příležitosti. Pro poslední čtvrtletí roku jsme ale zaznamenali mírný pokles optimismu, který je sice pro toto období obvyklý, ale zpomalení náboru vidíme i po očištění od sezonních vlivů," řekla generální ředitelka ManpowerGroup ČR Jaroslava Rezlerová.

Odvětvími s nejoptimističtějšími vyhlídkami pro příští čtvrtletí jsou podle firmy zdravotní a sociální péče, farmacie a informační technologie s čistým indexem trhu práce plus 30 procent. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví veřejný a neziskový sektor s indexem minus osm procent.

Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé v organizacích s 50 až 249 zaměstnanci, kteří hlásí index trhu práce plus 13 procent. Optimismus klesá nejpomaleji u velkých podniků, uvedl Manpower.

Zaměstnavatelé předpokládají podle něj během nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ochladlo. V meziročním srovnání oslabila Praha o deset procentních bodů, Morava a Slezsko a Čechy o pět posílily. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Čechy s indexem plus 12 procent, proti minulému čtvrtletí oslabil o tři procentní body.

ManpowerGroup provedla průzkum mezi celkem 38.833 zaměstnavateli ve 41 zemích. "Zaměstnavatelé se i nadále potýkají na jedné straně s globálním ekonomickým zpomalením a naproti tomu s obavami z nedostatku talentů. V důsledku toho je hlavním rysem indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 větší opatrnost," uzavřela Rezlerová.