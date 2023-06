Manpower: Více zaměstnavatelů bude ve 3. čtvrtletí nabírat než propouštět

Praha - Čeští zaměstnavatelé plánují ve třetím čtvrtletí letošního roku více nabírat zaměstnance než propouštět. Optimismus na trhu práce dále stoupl. Vyplývá to z pravidelného průzkumu společnosti Manpower mezi 510 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v ČR, jehož výsledky dnes firma zveřejnila na tiskové konferenci.

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu 35 procent zaměstnavatelů, naopak 16 procent očekává snižování jejich počtu. To, že ve třetím čtvrtletí změnu nechystá, uvedlo 46 procent oslovených firem. Čistý index trhu práce tak podle společnosti Manpower činí plus 19 procent. V předchozím čtvrtletí to bylo rekordních plus 16 procent.

"Po velmi nejistém začátku roku se na jaře vrátila na trh práce důvěra a díky rostoucímu optimismu začala nezaměstnanost klesat o 7000 až 10.000 lidí měsíčně. Subjekty v ekonomice se ale nadále velmi těžko vyrovnávají s novou realitou. Přestože 35 procent organizací bude nabírat, více než každá šestá firma plánuje spíše propouštět, " uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Nejoptimističtějším odvětvím v ČR jsou finance, pojištění a nemovitosti s čistým indexem trhu práce 45. Proti minulému čtvrtletí jde o nárůst o 11 procentních bodů. Druhý nejsilnější sektor z hlediska náborů je energetika s indexem plus 32 procent. Proti minulému čtvrtletí výrazně posílil index v odvětví komunikační služby, a to o 32 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje veřejný sektor, státní správa, vzdělávání a neziskový sektor.

Optimistické vyhlídky předpovídají pro třetí čtvrtletí 2023 všechny kategorie podle velikosti českých organizací. Proti minulému čtvrtletí náborové aktivity zpomalily u velkých společností nad 250 zaměstnanců, ale posílily u malých a středních podniků.

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Praha s indexem 22 procent, proti minulému čtvrtletí posílil o tři procentní body. Nejvyšší nárůsty hlásí region Morava, mezičtvrtletně o devět procentních bodů.

Ve světě ve třetím čtvrtletí zaměstnavatelé očekávají rychlejší nárůst počtu zaměstnanců než v minulém čtvrtletí. Země s nejnižšími i nejvyššími náborovými očekáváním i pro nadcházející čtvrtletí se nacházejí v regionu Jižní a Střední Ameriky. Kostarika (43) hlásí pro třetí čtvrtletí 2023 nejvyšší index trhu práce, zatímco Argentina a její nestabilní ekonomika hlásí nejslabší náborové plány. "Společnosti jako například Tesla otevírají v regionu výrobní závody jako alternativu k závodům v Číně, podobně asijské organizace vidí investiční příležitosti k otevření výrobních závodů blíže k USA," dodala Rezlerová.