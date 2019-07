Manic Street Preachers na Rock for People připomněli 90. léta

Hradec Králové - Rocková skupina Manic Street Preachers dnes na festivalu Rock for People na letišti v Hradci Králové připomněli svými písněmi 90. léta, kdy patřili k nejpopulárnějším britským kapelám. Posluchačům nabídli jednu novinku, loňský singl International Blue ze svého posledního alba Resistance Is Futile. Jinak se soustředili především na nahrávky ze svých starších alb.

Manic Street Preachers, kteří se v Česku představili už několikrát, na jevišti ozdobeném velšskými vlajkami vystoupila v sestavě James Dean Bradfield (zpěv, kytara), baskytarista a textař Nicky Wire, rodným jménem Nicholas Allen Jones (baskytara, texty), Sean Anthony Moore (bicí) a s dvěma doprovodnými muzikanty. Zpočátku měla kapela čtyři členy. Kvůli nevysvětlitelnému zmizení čtvrtého člena Richarda Edwardse se kolem skupiny už od roku 1995 vznáší opar záhady. Žádné stopy po pohřešovaném nadále nejsou, úředně byl v roce 2008 prohlášen za mrtvého.

Hned v první části koncertu Manic Street Preachers zařadili skladby Motorcycle Emptiness a You Love Us ze svého debutového alba Generation Terrorists z roku 1992. Z následující nahrávky Gold Against the Soul zazněla skladba La tristesse durera. Kapela nezapomněla ani na své čtvrté album Everything Must Go z roku 1996, které kapele vyneslo první dvě prestižní ceny Brit Awards v kategoriích Nejlepší britská kapela a Nejlepší album roku. Zpěvák Bradfield upozornil také na loňských třicet let od vydání desky This Is My Truth Tell Me Yours, ze které na závěr vystoupení 1998 zařadil největší hit If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Ještě předtím rozhýbal přítomné posluchače písní Sweet Child O' Mine z repertoáru kapely Guns N’ Roses.

Skupina Manic Street Preachers, která se nedávno nechala slyšet, že "všichni ostatní mají iPhony a my pořád držíme kytary", si dává záležet na textech se sociálními tématy, ve kterých se projevují jejich levicové názory. "Myslím, že psát se dá věrohodně jenom o tom, co vás zajímá. A já měl to štěstí, že jsem se dostal na univerzitu a vystudoval politologii a právo," podotkl v jednom z rozhovorů baskytarista Nicky Wire.

Závěrečným vystupujícím na hlavní scéně letošního Rock for People se stali Franz Ferdinand, kteří se na festival vrátili po sedmi letech. Kvintet pojmenovaný po rakouském arcivévodovi Františkovi Ferdinandu d'Este si získal mnoho fanoušků svými melodickými skladbami Take Me Out, This Fire nebo Do You Want To. Letos na královéhradecké letiště navíc skupina přivezla písně z aktuální desky Always Ascending, kterou tuzemským posluchačům poprvé představila při svém loňském vystoupení v pražském Foru Karlín.

Poslední den festivalu zahájilo londýnské punkrockové trio False Heads. Dále se mimo jiné během dne představila britská indie-rocková kapela The Subways, která vystoupila v České republice již po osmé. Poprvé zde zahrála v roce 2008 na Open Air Festivalu Trutnov. Pozornost vzbudila i mongolská metalová formace The Hu, která nabídla hrdelní zpěv, lidové nástroje i zpěv v mongolštině. Z tuzemských kapel svoji show roztancovala a rozezpívala publikum "chlapecká, taneční, pěvecká a striptérská skupina z Prahy 5-Smíchova" Mig 21 v čele se zpívajícím hercem Jiřím Macháčkem.

Program hudební přehlídky Rock for People od 3. července na sedmi pódiích nabídl stovku kapel, muzikantů a dýdžejů. Branami areálu Festivalparku podle pořadatelů prošlo přes 27.000 návštěvníků. Více informací se nachází na www.rockforpeople.cz.