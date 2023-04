Manchester vyzve ve čtvrtfinále LM Bayern, Benfica se utká s Interem

Lisabon/Manchester - Dvěma zápasy začne v úterý čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. V souboji dvou velkých favoritů na celkové prvenství Manchester City přivítá Bayern Mnichov. Lídr portugalské ligy Benfica Lisabon vyzve trápící se Inter Milán. Obě utkání mají výkop ve 21:00.

Manchester i Bayern mají v LM vyrovnanou vzájemnou bilanci v počtu výher i proher, oba po třech. "Citizens" v této sezoně narazili ve skupině na jiný německý celek Dortmund a v osmifinále vyřadili Lipsko; výhrou 7:0 v domácí odvetě vyrovnali svůj nejvyšší triumf v evropských pohárech (stejným poměrem zdolali v roce 2019 v LM i jiný německý celek Schalke).

Od září 2018 doma v Lize mistrů neprohráli 24 utkání po sobě, z toho mají 22 výher, a pokud nepodlehnou Bayernu, stanoví nový anglický rekord v domácí neporazitelnosti v soutěži "Musíme začít lépe a být agresivnější. Máme za sebou skvělou sérii a chceme v ní pokračovat. Bayern je velký soupeř, musíme ze sebe dostat to nejlepší, jestli proti nim máme mít šanci," řekl pro klubový web defenzivní univerzál Manchesteru Rodri.

Bayern, jenž v osmifinále vyřadil Paris St. Germain, poprvé v Lize mistrů povede trenér Thomas Tuchel. Devětačtyřicetiletý Němec porazil s Chelsea v květnu 2021 ve finále soutěže právě City. "Je to jeden z nejlepších trenérů a všude si vedl výborně. Bude mi potěšením znovu ho vidět," řekl kouč Manchesteru Pep Guardiola, který vedl bavorský celek v letech 2013 až 2016 a získal s ním sedm trofejí.

Bayern vyhrál v této sezoně LM všech osm zápasů a sedmkrát neinkasoval, jediné dvě branky mu dala Plzeň. "Půjdeme do toho odvážně a s vědomím, že potřebujeme naprosto špičkový výkon. Musíme do toho dát vše, co v nás bude. Musíme být chytří a najít správná taktická řešení," uvedl Tuchel. Vítěz dvojutkání vyzve v semifinále buď obhájce trofeje Real Madrid, nebo Chelsea.

Inter ve třech vzájemných pohárových utkáních s Benfikou neprohrál. V roce 1965 ji porazil ve finále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní LM) a v sezoně 2003/04 ji vyřadil v osmifinále Poháru UEFA (dnes Evropská liga). "Nerazzurri" přešli v pohárech přes portugalské celky ve vyřazovacích dvojzápasech pětkrát za sebou, v osmifinále této sezony LM postoupili přes Porto. Aktuálně však nevyhráli šest soutěžních duelů po sobě a v italské lize jsou až pátí.

"Proti Benfice nás čekají dva skvělé zápasy s úžasnou kulisou. Benfica je silný tým s velkou tradicí. Svou skupinu vyhráli díky tomu, že hráli dobře," konstatoval trenér Interu Simone Inzaghi.

Zatímco Inter je mezi osmi nejlepšími celky po 12 letech, Benfica díky vyřazení Brugg podruhé za sebou. Ve všech pěti čtvrtfinále novodobé historie LM ale vypadla. "V tomto souboji není favorit. Víme, že nás čeká skvělý soupeř. Inter disponuje spoustou špičkových a zkušených hráčů. Budou hrát na hranici svých možností a my musíme předvést to samé," podotkl trenér "Orlů" Roger Schmidt. Lepší tým v semifinále utká buď s AC Milán, nebo Neapolí.

Odvety se budou hrát ve středu 19. dubna.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů Manchester City - Bayern Mnichov Výkop: 21:00. Rozhodčí: Manzano - Barbero, Nevado - Munuera (video, všichni Šp.). Bilance: 6 3-0-3 9:10. Zajímavosti: - týmy mají v LM vyrovnanou vzájemnou bilanci v počtu výher i proher (po 3), pokaždé se dosud utkaly ve skupině - Manchester doma v LM zdolal Bayern ve 2 ze 3 utkání - Manchester v soutěžích UEFA prohrál jediný z posledních 19 zápasů s německými týmy - Manchester prohrál jediný z 15 domácích zápasů s německými soupeři v soutěžích UEFA (právě s Bayernem v říjnu 2013) - Manchester v této sezoně LM narazil ve skupině na jiný německý celek Dortmund a v osmifinále vyřadil Lipsko; výhrou 7:0 v domácí odvetě vyrovnal svůj nejvyšší triumf v pohárech (stejným poměrem zdolal v LM i Schalke v roce 2019) - Bayern ve vyřazovací fázi LM přešel přes anglické celky v 6 z posledních 7 případů - Bayern neprohrál v LM na hřištích anglických soupeřů 4x po sobě - Manchester je ve čtvrtfinále LM pošesté za sebou, v minulých 2 sezonách postoupil dál - Bayern si zahraje rekordní 21. čtvrtfinále LM, v posledních 2 vypadl - vítěz dvojutkání se v semifinále utká s lepším z dvojice Real Madrid - Chelsea - Manchester doma v LM od září 2018 neprohrál 24x po sobě (z toho 22 výher); pokud nepodlehne Bayernu, stanoví nový anglický rekord v domácí neporazitelnosti v LM - Bayern vyhrál v této sezoně LM všech 8 zápasů a 7x neinkasoval, jediné 2 branky mu dala Plzeň - Bayern prohrál v LM jediný z posledních 19 duelů - Manchester vyhrál 8 soutěžních zápasů v řadě a v posledních 4 skóroval 21x - Manchester doma zvítězil v posledních 9 soutěžních duelech se skóre 34:4 - týmy jsou úřadujícími mistry svých zemí - trenér Manchesteru Guardiola působil v Bayernu v letech 2013 až 2016 a vyhrál s ním 7 trofejí - Bayern v LM poprvé povede Tuchel, který s Chelsea v květnu 2021 ve finále porazil právě City - útočník Manchesteru Haaland vstřelil v tomto ročníku v 38 soutěžních zápasech 44 branek, s 10 trefami je nejlepším kanonýrem LM - obránce či záložník Cancelo od ledna hostuje v Bayernu právě z Manchesteru Benfica Lisabon - Inter Milán Výkop: 21:00. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.) - Van Boekel (video, Niz.). Bilance: 3 0-1-2 3:5. Zajímavosti: - Inter ve 3 vzájemných utkáních neprohrál; v roce 1965 porazil Benfiku ve finále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní LM) a v sezoně 2003/04 ji vyřadil v osmifinále Poháru UEFA (dnes Evropská liga), v Lisabonu se tehdy hrálo bez branek - Benfica v této sezoně ve skupině LM 2x porazila jiný italský celek Juventus Turín - Benfica doma v evropských pohárech nepodlehla italským soupeřům v 5 z minulých 6 zápasů - Inter přešel v pohárech přes portugalské celky ve vyřazovacích dvojzápasech 5x za sebou - Inter neprohrál v LM s portugalskými mužstvy 4 z posledních 5 duelů - Inter v soutěžích UEFA vyhrál jediné z 10 utkání na portugalské půdě - Benfica v osmifinále vyřadila Bruggy a ve čtvrtfinále LM je podruhé za sebou, v novodobé historii soutěže ale ve všech 5 případech v této fázi vypadla - Inter v osmifinále postoupil přes jiný portugalský tým Porto a do čtvrtfinále LM se dostal po 12 letech - Inter vypadl ve 3 z posledních 4 čtvrtfinále LM - Benfica v této sezoně LM začala ve 3. předkole a v soutěži ve 12 zápasech neprohrála (z toho 10 výher) - Benfica doma v aktuálním ročníku LM v 6 zápasech nenašla přemožitele (z toho 5x zvítězila) - Inter ve skupině 2x porazil Plzeň - jde o jedinou čtvrtfinálovou dvojici, kde ani jeden tým není obhájcem domácího titulu - vítěz dvojzápasu vyzve v semifinále buď AC Milán, nebo Neapol - Benfica v pátek podlehla v portugalské lize Portu a v této sezoně v 21. domácím soutěžním utkání poprvé prohrála - Benfica v tomto ročníku ve všech soutěžích nastřílela 114 branek - Inter nevyhrál 6 soutěžních zápasů v řadě - Inter nezvítězil venku v posledních 6 soutěžních duelech a 3x po sobě tam remizoval - Benfica vede portugalskou ligu, Inter je v Serii A pátý