Manchester United zvítězil na hřišti Fulhamu 2:1 gólem v nastavení

Londýn - Fotbalisté Manchesteru United v 16. kole anglické Premier League zvítězili na hřišti Fulhamu 2:1. Vítěznou trefu obstaral v nastavení Garnacho. Aston Villa vyhrála v Brightonu 2:1. Nový trenér Unai Emery s týmem uspěl i ve druhém utkání v soutěži. Dvěma góly se o první venkovní vítězství Aston Villy v sezoně zasloužil Danny Ings.

Svůj první gól v dresu Manchesteru United vstřelil ve 14. minutě Christian Eriksen a stal se prvním Dánem, který za "Rudé ďábly" skóroval od 26. září 1995. Tehdy se trefil gólman Peter Schmeichel hlavou po rohovém kopu do sítě Rotoru Volgograd.

V 59. minutě přišel do hry Daniel James, který se o dvě minuty později postaral o vyrovnání. Trefil se do sítě svého bývalého klubu, odkud loni v létě přestoupil do Leedsu United, odkud nyní hostuje ve Fulhamu. Eriksen se pak ještě v nastavení podílel asistencí na vítězném gólu mladíka Garnacha.

Manchester United se oklepal z venkovní prohry s Aston Villou z minulého kola a je pátý. Fulham potřetí v řadě nezvítězil a je devátý.

V Brightonu jako první skórovali domácí, a to již po 49 vteřinách hry. Mac Allister využil chyby v rozehrávce hostů a propálil brankáře Martíneze. Postaral se o nejrychlejší gól svého klubu v historii Premier League.

Ve 20. minutě však Ings z penalty potrestal Dunkův faul na McGinna. Třicetiletý útočník krátce po poločasové přestávce dal také vítězný gól a s pěti brankami je nejlepším střelcem Aston Villy.

Anglická fotbalová liga - 16. kolo:

Brighton - Aston Villa 1:2 (2. Mac Allister - 19. z pen. a 54. Ings), Fulham - Manchester United 1:2 (61. James - 14. Eriksen, 90.+3 Garnacho).

Tabulka:

1. Arsenal 14 12 1 1 33:11 37 2. Manchester City 14 10 2 2 40:14 32 3. Newcastle 15 8 6 1 29:11 30 4. Tottenham 15 9 2 4 31:21 29 5. Manchester United 14 8 2 4 20:20 26 6. Liverpool 14 6 4 4 28:17 22 7. Brighton 14 6 3 5 23:19 21 8. Chelsea 14 6 3 5 17:17 21 9. Fulham 15 5 4 6 24:26 19 10. Brentford 15 4 7 4 23:25 19 11. Crystal Palace 14 5 4 5 15:18 19 12. Aston Villa 15 5 3 7 16:22 18 13. Leicester 15 5 2 8 25:25 17 14. Bournemouth 15 4 4 7 18:32 16 15. Leeds 14 4 3 7 22:26 15 16. West Ham United 15 4 2 9 12:17 14 17. Everton 15 3 5 7 11:17 14 18. Nottingham 15 3 4 8 11:30 13 19. Southampton 15 3 3 9 13:27 12 20. Wolverhampton 15 2 4 9 8:24 10