Manchester United vyloučil další pokus o vytvoření superligy

Manchester - Zástupci anglického fotbalového klubu Manchester United vyloučili, že by se v budoucnu znovu zapojili do projektu evropské superligy, pokud by byl obnoven. Ředitel United Ed Woodward na setkání se stále rozezlenými fanoušky uznal, že funkcionáři dostali lekci.

"Mohu vás ujistit, že jsme se z událostí uplynulého týdne poučili a žádné plány na oživení nechystáme," řekl Woodward na schůzce se zástupci fanoušků. Vyjádřil rovněž lítost, že se vedení klubu před rozhodnutím o vstupu do superligy s příznivci neporadilo.

Manchester United byl jedním ze šestice anglických týmů, které se zapojily do plánované superligy. Pokus o vytvoření uzavřené soutěže vyvolal na začátku minutého týdne ostrou kritiku nejen fanoušků, ale i ostatních klubů a organizací UEFA a FIFA. Projekt pod tlakem protestů brzy ztroskotal a zástupci anglických týmů skončili na svých postech ve vedení Premier League.

Woodward navíc oznámil, že na konci roku skončí po 16 letech i ve vedení United. Nespokojení fanoušci ale žádají i odchod amerického majitele klubu Joela Glazera, jenž měl v plánované superlize získat funkci viceprezidenta.