Manchester United se šesti góly prostřílel na třetí místo

Londýn - Fotbalisté Manchesteru United deklasovali v domácím utkání 14. kola anglické ligy Leeds 6:2 a posunuli se na třetí místo tabulky o skóre před Everton. Druhé je se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Liverpool mužstvo Leicesteru, které zvítězilo 2:0 na hřišti Tottenhamu, jenž po druhé porážce za sebou klesl na pátou příčku.

Manchester United se na Old Trafford dostal brzy do vedení. Scott McTominay se stal prvním hráčem, který se trefil dvakrát v úvodních třech minutách zápasu Premier League. V první půli inkasoval Leeds ještě od Bruna Fernandese a Victora Lindelöfa a poprvé v Premier League do přestávky dostal čtyři góly. Branka Liama Coopera v závěru úvodního dějství byla jen slabou náplastí.

"Rudí ďáblové" po přestávce nepolevili a přidali ještě dvě branky. Jednu vstřelil z penalty Fernandes, který se v sezoně trefil podeváté a celkem od svého lednového příchodu do Manchesteru v lize už devatenáctkrát. Tým vedený trenérem Marcelem Bielsou dostal šest branek poprvé od roku 1992, kdy Argentinec koučoval svůj mateřský klub Newell's Old Boys.

Leicester byl v prvním poločase aktivnější, branky se ale dočkal až v nastaveném čase, kdy videorozhodčí přisoudil hostům penaltu. Jamie Vardy ji proměnil v jedenáctý gól v sezoně, kterým se dotáhl na druhé místo v pořadí střelců. Tottenham prohrával v poločase poprvé po 20 ligových zápasech.

Ve druhé půli "Lišky" zatlačily na "Kohouty" z protiútoků. Branka Jamese Maddisona po přihrávce na 40 metrů sice ještě kvůli ofsajdu neplatila, v 59. minutě už se ale hosté radovali. Hlavičku Vardyho si srazil do vlastní sítě Toby Alderweireld. Tottenham po středeční ztrátě s Liverpoolem (1:2) prohrál dva ligové zápasy za sebou poprvé od přelomu února a března tohoto roku, kdy podlehl Chelsea a Wolverhamptonu.

Sheffield United hrál hodinu o deseti a dokonce vedl, nakonec ale na hřišti Brightonu remizoval 1:1 a na první výhru v soutěži jako jediný tým dál čeká. Souboj šestnáctého s posledním týmem tabulky výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího Johna Lundstrama, který šel po 40 minutách ze hřiště za podražení soupeře. I přes dominanci domácích to ale byl Sheffield, který skóroval jako první - z brejku se v 63. minutě trefil dvacetiletý debutant v Premier League Jayden Bogle. Dělbu bodů zařídil domácím až v závěru střídající Danny Welbeck střelou z malého vápna.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Brighton - Sheffield United 1:1 (87. Welbeck - 63. Bogle), Tottenham - Leicester 0:2 (45.+4 Vardy, 59. vlastní Alderweireld), Manchester United - Leeds 6:2 (2. a 3. McTominay, 20. a 69. Fernandes, 37. Lindelöf, 66. James - 42. Cooper, 73. Dallas),

20:15 West Bromwich - Aston Villa.

Tabulka:

1. Liverpool 14 9 4 1 36:19 31 2. Leicester 14 9 0 5 26:17 27 3. Manchester United 13 8 2 3 28:21 26 4. Everton 14 8 2 4 25:19 26 5. Tottenham 14 7 4 3 25:14 25 6. Southampton 14 7 3 4 25:19 24 7. Manchester City 13 6 5 2 19:12 23 8. Chelsea 13 6 4 3 26:14 22 9. West Ham United 13 6 3 4 21:16 21 10. Wolverhampton 13 6 2 5 13:17 20 11. Aston Villa 11 6 1 4 21:13 19 12. Newcastle 13 5 3 5 17:22 18 13. Crystal Palace 14 5 3 6 19:25 18 14. Leeds 14 5 2 7 24:30 17 15. Arsenal 14 4 2 8 12:18 14 16. Brighton 14 2 6 6 16:22 12 17. Fulham 14 2 4 8 13:23 10 18. Burnley 12 2 4 6 6:18 10 19. West Bromwich 13 1 4 8 10:26 7 20. Sheffield United 14 0 2 12 8:25 2